Parejo, a punto de hacer historia con el Villarreal CF

Es incuestionable que Dani Parejo es una de las figuras más importantes en la reciente historia del Villarreal CF, pero en unos días podría serlo aún más. El centrocampista de Coslada podría llegar a a los 250 partidos con la entidad grogueta, numeros que lo situarían en el top 15 jugadores con mas partidos en el club. Además, si nos centráramos unicamente en la posición de mediocentro entraría en el top 3, únicamente superado por Bruno Soriano y Marcos Senna como pivote con más partidos con la elástica amarilla. Esta es la segunda mayor cifra de partidos de Parejo en un club, únicamente superada por su icónico paso en el Valencia CF con 383 partidos disputados. Desde su abrupta llegada al Villarreal, el actual capitán groguet suma 188 partidos de LaLiga, 19 partidos de Europa League, 17 partidos en Champions League y 9 partidos de Conference League.

Dani Parejo en su presentación como jugador del Villarreal CF / RRSS Villarreal CF

Parejo y su situación en el Villarreal CF

La situación de Dani Parejo en el Villarreal CF es más compleja de lo que podría parecer. El pivote groguet a perdido gran parte del protagonismo que tuvo en cursos anteriores, aunque sigue siendo un recurso más que valido por su innegable calidad y trato de balón. Desde el club valoran su experiencia y su capacidad para aportar

pero también se contempla la posibilidad de una continuidad con un rol más secundario y un coste salarial inferior al actual. Todo dependerá del plan de Marcelino para el centr odel campo y las alternativas que se contemplen para el futbolista.