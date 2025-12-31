El Villarreal CF realizará un entrenamiento con puertas abiertas el lunes 5 de enero

El Submarino amarillo arranca el año junto a su gente. El Villarreal CF retomó el lunes los entrenamientos tras el parón navideño y ya prepara el primer gran reto de 2026, el derbi autonómico ante el Elche CF. Además, el club ha anunciado una sesión muy especial a puertas abiertas para celebrar junto a su afición, pero sobre todo al lado de sus 'fans' más pequeños, la llegada de los Reyes Magos.

La plantilla de Marcelino García Toral lleva tres días, desde el lunes, ejercitándose en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para comenzar a preparar el encuentro del sábado 3 de enero en el Estadio Martínez Valero (18:30 horas). Un duelo exigente ante el conjunto ilicitano, una de las revelaciones de la temporada en LaLiga EA Sports, que servirá como primer examen del año para los amarillos.

Mes de derbis en la Comunitat Valenciana

Este Elche - Villarreal, correspondiente a la jornada 18, será el primero de los tres derbis valencianos que aguardan en el primer mes del año. Además, del Levante - Villarreal, aplazado por la alerta roja de mediados de diciembre y sin fecha todavía oficial, lo que sí sabe es que el 10 de enero, dentro de la jornada 19, en Mestalla se vivirá el Valencia - Elche, y el 25 del mismo mes, en la fecha 21, el Levante - Elche en el Ciutat de València.

Una mañana para disfrutar del Villarreal en familia

Como ya es tradición en estas fechas, el Villarreal CF abrirá al público el entrenamiento del lunes 5 de enero en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. En la antesala de la festividad de Reyes Magos, la sesión arrancará a las 11:30 horas y permitirá a los aficionados 'groguets' seguir de cerca el trabajo del primer equipo en un ambiente festivo y navideño.

Los niños y niñas serán los protagonistas de una jornada pensada para disfrutar en familia, con la posibilidad de conseguir autógrafos, hacerse fotos con los jugadores y recibir regalos de la mano de los futbolistas del Submarino.

Las puertas del Mini Estadi se abrirán a las 10:30 horas y el acceso se realizará por la zona de tribuna. En caso de completarse el aforo, se habilitará la grada del Fondo Norte. La entrada a la Ciudad Deportiva estará disponible únicamente por el acceso más cercano a la CEM Pau Torres, donde también se habilitará una zona de aparcamiento para los asistentes.