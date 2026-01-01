Manor Solomon: de la polémica llegada al Villarreal a un paso de la Fiorentina

El paso de Manor Solomon por el Villarreal CF ha sido de los más debatidos de la reciente temporada, marcado tanto por lo extradeportivo como por lo futbolístico. El extremo israelí aterrizó en La Cerámica en el último día del mercado de fichajes en septiembre de 2025, cedido por el Tottenham Hotspur en una operación que parecía reforzar las alas ofensivas del equipo amarillo.

Desde el momento de su presentación, la incorporación de Solomon estuvo rodeada de controversia. Su llegada coincidió con un clima tenso en torno al genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Palestina, y muchos aficionados expresaron rechazo por sus posturas públicas de apoyo a las políticas del Estado de Israel. Grupos de seguidores llegaron a declararlo “no bienvenido” en el club y a criticar las redes del club tras su anuncio.

El propio Solomon intentó restar relevancia política en su puesta de largo ante los medios: “Estoy aquí para jugar al fútbol, no para hablar de política. Soy israelí y estoy orgulloso de serlo”, aseguró, tratando de centrar la atención en lo deportivo. Sin embargo, dentro del campo su protagonismo fue muy limitado. Con Marcelino García Toral al mando del equipo amarillo, el israelí nunca logró consolidarse en el once titular y apenas sumó minutos de calidad en La Liga y competiciones europeas. Según los datos oficiales, su participación total fue reducida, con seis partidos jugados y escaso tiempo efectivo sobre el césped, lo que se ha traducido en una frustrante temporada en términos de aporte directo al equipo.

VILLARREAL (CASTELLÃN), 30/09/2025.- Los jugadores del Villarreal CF, Manor Solomon (i) y Tani Oluwaseyi (d), este martes durante el entrenamiento previo al partido de Liga de Campeones maÃ±ana miÃ©rcoles frente a la Juventus de TurÃ­n.- EFE / Andreu Esteban. / Andreu Esteban

Las pocas intervenciones que tuvo… tampoco lograron cambiar la tendencia. Aunque contribuyó con alguna asistencia o acción puntual, su presencia fue insuficiente para alterar las dinámicas ofensivas del Villarreal o hacerse un hueco sólido en los planes de Marcelino. Más aún, medios españoles reflejaron que el propio jugador no estaba cómodo y que incluso había solicitado salir del club para buscar más protagonismo en otro contexto.

Ahora, en el mercado de invierno, el Villarreal ha decidido anticipar su salida, y Solomon está a punto de firmar con la Fiorentina, que pelea por salir del último lugar de la Serie A italiana. El préstamo con opción de compra supondrá la interrupción de su cesión en España, con la esperanza de que en la liga italiana el internacional israelí encuentre más minutos y una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

El breve capítulo de Solomon en el Villarreal cierra así con más sombras que luces: llegó entre críticas y expectativa, tuvo poco impacto en el rendimiento colectivo y se marchará con la sensación de un proyecto que nunca llegó a despegar del todo.

Partido perdido por motivos religiosos

Manor Solomon no jugó un partido del Villarreal CF contra la Juventus en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 por una razón religiosa y no por motivos físicos o disciplinarios.

El jugador israelí decidió ausentarse de ese encuentro porque coincidía con la celebración del Yom Kipur, la festividad judía conocida como el Día de la Expiación, que es el día más sagrado del calendario religioso judío. Durante esa jornada observante, quienes practican esta tradición se abstienen de trabajar, comer, beber o realizar cualquier actividad física intensa durante aproximadamente 25 horas, lo que hace prácticamente imposible que un futbolista participe en un partido profesional en esas condiciones.

VILLARREAL, 01/10/2025.- El defensa de la Juventus Federico Gatti (c) remata para marcar su gol durante el partido de primera ronda de Liga de Campeones que Villarreal CF y Juventus de Turin disputan este miercoles en el estadio de La Ceramica. EFE (V / Andreu Esteban

Solomon comunicó su ausencia a través de sus redes sociales, expresando que no podría jugar debido a esta festividad, y deseando al equipo “lo mejor” para el partido.

Esta decisión fue respetada por el Villarreal CF, que vio así cómo uno de sus efectivos ofensivos quedaba fuera de una de las citas más importantes de su calendario europeo, aunque no estuvo relacionada con lesiones, sanciones o decisiones técnicas de Marcelino García Toral.