Mercado de fichajes: Comunicado oficial del Villarreal CF sobre su operación salida

El Villarreal CF ha anunciado la salida de Manor Solomon tras ejecutar el Tottenham Hotspur una de las cláusulas liberatorias que figuraban en su contrato. Así ha informado el club groguet en un comunicado oficial: "El futbolista israelí se desvincula del Villarreal CF tras media temporada como jugador amarillo. Manor Solomon se desvincula del Villarreal tras ejecutar el Tottenham Hotspur una de las cláusulas liberatorias que figuraban en su contrato. De esta forma, el futbolista israelí y el club amarillo separan sus caminos tras media campaña defendiendo los colores del Submarino. Solomon cierra su etapa en el conjunto groguet después de haber jugado 13 encuentros y anotado un gol. El Villarreal CF le agradece su profesionalidad y le desea suerte en su nueva etapa profesional".

El Villarreal ha decidido anticipar su salida y Solomon está a punto de firmar con la Fiorentina, que pelea por salir del último lugar de la Serie A italiana con la esperanza de que en la liga italiana el internacional israelí encuentre más minutos y una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El breve capítulo de Solomon en el Villarreal cierra así con más sombras que luces: llegó entre críticas y expectativa, tuvo poco impacto en el rendimiento colectivo y se marchará con la sensación de un proyecto que nunca llegó a despegar del todo.

El fichaje que llega

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista argentino Thiago Fernández, que llega como agente libre y se vincula al Submarino Amarillo durante las próximas cinco temporadas y media, hasta junio de 2031.El nuevo centrocampista groguet, que formará parte de la dinámica del primer equipo, ya se ejercita como un futbolista del Villarreal CF, a las órdenes de Marcelino García Toral.

Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) es un centrocampista con calidad, buen golpeo y capacidad para dar asistencias y hacer goles. Es un jugador llegador y con desparpajo en los metros decisivos.

El joven talento argentino terminó su vinculación contractual recientemente con el Club Atlético Vélez Sarsfield, donde se forjó como jugador en los distintos equipos de las categorías inferiores. Debutó con el primer equipo de la V Azulada en 2023. Allí, Thiago Fernández se consolidó como un jugador importante en el apartado ofensivo. En sus 48 partidos con el cuadro argentino, marcó 6 goles y 9 asistencias. En diciembre de 2024, se lesionó gravemente la rodilla y no volvió a participar con la escuadra argentina.