Parejo alcanza los 250 partidos oficiales con el Villarreal

Dani Parejo jugó este pasado fin de semana ante el Elche su partido número 250 con la camiseta del Villarreal, un registro que le incluye entre los jugadores con más partidos en el club. Esta cifra le permite equipararse con los mediocentros más importantes de la historia de la entidad, ya que está solo por detrás de los futbolistas Manu Trigueros, Bruno Soriano y Marcos Senna. Los dos primeros son los jugadores con más partidos de la vida del club, ambos superan los 400 partidos; mientras que el hispano-brasileño disputó 363.

Parejo, de 36 años, firmó por el Villarreal en la temporada 2020-21 tras llegar gratis desde el Valencia, donde era el capitán del equipo y tuvo una polémica salida con una rescisión de contrato por las críticas públicas del jugador por la política del club valencianista tras prescindir del entrenador Marcelino, que actualmente le dirige en el Villarreal, y del director general Mateu Alemany.

Parejo en un partido con la elástica amarilla / RRSS Villarreal CF

Lejos de las cifras con el Valencia

Sus 250 partidos están lejos de los 382 partidos que disputo con el Valencia, aunque hacen del Villarreal su segundo equipo en su carrera, ya que el Getafe con 80 partidos es el tercer club en el que más encuentros ha jugado en su dilatada carrera.

El futbolista madrileño finaliza el contrato este próximo 30 de junio, por lo que habrá que ver si el club decide mantenerlo y firmar su continuidad por alguna temporada más, con lo que pueda ampliar dichos registros.