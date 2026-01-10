Villarreal-Alavés: A meter más presión al Real Madrid

El Villarreal recibe este sábado en La Cerámica (16.15 horas) al Alavés en un duelo de realidades muy distintas, en el caso de los locales la de una brillante temporada liguera que le tiene en la 'zona de Liga de Campeones' y con la vista más arriba, y en el de los visitantes, en la de un ejercicio irregular con el descenso a la vista.

El Villarreal abrió el año con una sólida victoria en el campo del Elche que le permitió arrebatar al Atlético de Madrid la tercera plaza y que le mantiene en camino para cerrar una brillante primera vuelta, en la que podría alcanzar los 44 puntos.

El conjunto 'groguet' tiene 38 puntos con dos partidos menos que el Barcelona, que tiene 49, que el Real Madrid, que tiene 45, y que el Atlético, que suma sus mismos puntos, por lo que podría quedarse a cinco puntos del líder, a uno del conjunto del Santiago Bernabéu y abrir una brecha de seis puntos con el del Metropolitano.

Fuera de la Copa y eliminado de la Liga de Campeones, el equipo de Marcelino se puede centrar ya exclusivamente en una Liga en la que ha ganado siete de sus nueve encuentros como local y ha empatado otro.

Su buena trayectoria se une a la recuperación de varios efectivos, como Tajon Buchanan y Renato Veiga, que regresan tras sanción, y podría regresar también tras un mes de baja Thomas Partey.

Son baja segura los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa, así como Pape Gueye e Ilias Akhomach, que siguen en la Copa África, y es duda el defensa Pau Navarro, que con molestias físicas.

El paso firme del Villarreal contrasta con las dudas de un Deportivo Alavés que atraviesa su peor momento de la temporada.

Los albiazules llegan a uno de los estadios más complicados tras una derrota en el Sadar y un empate en casa ante el Real Oviedo, que han dejado varias dudas en las sensaciones del equipo.

Villarreal's manager Marcelino reacts during the Champions League opening phase soccer match between Villarreal and Copenhagen in Villareal, Spain, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Associated Press/LaPresse

Esto se ha unido a que el cuadro vasco solo ha sumado un triunfo en las últimas siete jornadas y sufre fuera de Mendizorroza, y solo han ganado un duelo lejos de casa, en San Mamés, al comienzo de liga.

El técnico argentino Eduardo Coudet no cuenta con Nikola Maras, Mariano Díaz ni Moussa Diarra, que están en la rampa de salida en este mercado de invierno, y recupera a Víctor Parada para la banda izquierda.

No podrá alinear al uruguayo Carlos Protesoni por haber sido expulsado la pasada jornada, ni a Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. Denis Suárez también causará baja al pactarlo ambos clubes en el acuerdo de traspaso del pasado verano.

Pero todos los focos están en el delantero Lucas Boyé, que aunque jugó ante el Oviedo y anotó el gol del empate, no ha terminado de recuperarse y es duda hasta última hora.

Coudet deslizó tras empatar ante el colista que habría cambios en esta jornada y es probable que pruebe con unas bandas más incisivas como Carlos Vicente o Abde Rebbach.

Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Ibáñez, Guridi o Calebe, Vicente, Rebbach; y Lucas Boyé o Toni Martínez.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga; Alfonso Pedraza; Pepe, Dani Parejo, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, George Mikautadze.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego)

Estadio: La Cerámica.

Hora: 16.15. EFE