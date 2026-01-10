El Villarreal CF vuela en LaLiga con Moleiro y Gerard Moreno

El Villarreal CF sigue haciendo historia en una primera vuelta para el recuerdo en la que suman 41 puntos, con todavía el partido frente al Levante por disputar. En el día de hoy, los de Marcelino superaron al Deportivo Alavés (3-1) en un partido en el que solamente necesitaron 45 minutos para liquidarlo. Los goles del cuadro ‘groguet’ llevaron la firma de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Con el triunfo el Submarino se establece en la tercera plaza, aventajando en tres puntos al Atlético de Madrid, y cuatro por debajo del Real Madrid, ambos conjuntos con un partido más que el Villarreal.

En la primera parte solamente se registró un acercamiento peligroso del Villarreal, que finalizó con un disparo desde fuera del área de Mikautadze que no encontró portería. Tenía que mejorar el Villarreal en este segundo tiempo.

Todo cambió tras el descanso. Gerard Moreno entró al terreno de juego para sustituir a Ayoze Pérez. La primera de la segunda parte tuvo la firma del '7' amarillo después de que rematara escorado desde la frontal del área pequeña una gran jugada individual de Mikautadze.

Alberto Moleiro marcó las diferencias en el 50'. Recogió el canario un esférico en la frontal del área, disparó con rosca al palo largo y, tras tocar en el poste, el balón se introdujo en la portería del Alavés.

Le dejaron correr al Submarino que en tres pases se plantó delante de Sivera y, tras el rechace del meta, Gerard Moreno definió de volea imparable para el meta visitante en el 55.

Marcó el tercero el Submarino con una asistencia de Alberto Moleiro colosal y una definición de Mikautadze de mucho talento. El partido estaba sentenciado. El Alavés recortó distancias en el 85. Error clamoroso en salida de balón de Thomas Partey ,que le regala un esférico en la frontal a Toni Martínez y el disparo del delantero es imparable.

Ficha técnica:

3 - Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza (Oluwaseyi, min. 82); Buchanan (Pépé, min. 67), Comesaña, Parejo (Thomas Partey, min. 67), Moleiro (Cardona, min. 77); Ayoze (Gerard Moreno, min. 46) y Mikautadze.

0 - Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto (Youseff, min. 58), Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez (Guevara, min. 58); Carlos Vicente, Guridi (Rebbach, min. 80), Aleñá (Eneko Ortiz, min. 80) y Toni Martínez.

Goles: 1-0, min. 49: Moleiro. 2-0, min. 55: Gerard Moreno. 3-0, min. 75: Mikautadze. 3-1, min. 85: Toni Martínez.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a Aleñá por el Deportivo Alavés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.011 espectadores.