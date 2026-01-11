Moleiro se postula para el MVP de la temporada en el Villarreal

Llegó para dar asistencias pero, tras la primera vuelta de su primera campaña en el Villarreal CF, es el máximo goleador del equipo. El Submarino abonaba el pasado verano los 16 millones pactados con la UD Las Palmas para adquirir en propiedad a su canterano y el joven internacional sub-21 de 22 años está respondiendo a la inversión realizada por la entidad.

Muchos decían que llegaba para sustituir a Álex Baena, internacional absoluto que dejó gran huella en el club de la Plana Baixa, pero ni él ni nadie en Miralcamp quisieron entrar en comparaciones.

Pese a ello, la realidad marca que, en cuanto a números, Moleiro está superando en su primer ejercicio como groguet al crack almeriense ahora en el Atlético.

Números de delantero

El caso es que el centrocampista ofensivo canario está cuajando una campaña más propia de un delantero que de un interior o mediapunta. Tras su tanto y su pase de gol el pasado sábado ante el Deportivo Alavés (triunfo por 3-1), el de Santa Cruz de Tenerife suma ya 8 goles y es el máximo goleador del Villarreal, por delante de Mikautadze, Buchanan y Gerard Moreno , todos ellos con 5 tantos.

Además, también Moleiro está haciendo honores a por lo que se le fichó, es decir, filtrar pases definitivos en ataque, siendo a su vez el máximo asistente amarillo, con 3 pases de gol, los mismos que Mikautadze, Ayoze y Sergi Cardona.

Satisfecho

Moleiro se mostró muy «satisfecho» por su aportación ante el Alavés: «Intento no pensar, pero salió un golazo. Muy contento por ayudar a mi equipo a seguir en esta dinámica en LaLiga»

Sobre sus números, fue claro: «La verdad es que no me esperaba esta racha goleadora. Todos los años intento superar un poco las estadísticas. El año pasado hice seis goles y este año llevo ya ocho. Ahora espero ir a por más, porque no soy conformista y me gusta seguir ayudando y aportando».

Sobre lo que le pide Marcelino desde que aterrizó en Vila-real, confesó que «desde que he llegado he cambiado el registro, en no ser tan vistoso y sí más efectivo o práctico. Y de la mano del míster he mejorado mucho en el trabajo defensivo. Me gusta ayudar al equipo en lo que sea: goles, asistencias o en aspectos defensivos».

Por último, sobre el hecho de que está en la órbita de Luis de la Fuente para ser citado con España, recalcó que «obviamente la selección es una motivación, pero es algo en lo que no pienso. Yo encantado de que me pregunten por la selección porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien».