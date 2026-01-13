Moleiro ya tiene mejores números que Álex Baena

La llegada de Alberto Moleiro al Villarreal CF no ha pasado desapercibida. Más allá de sensaciones o impacto visual, los números empiezan a construir un relato potente: el canario ya ha marcado más goles (8) en la temporada 25/26 que Alex Baena en la 24/25 (7), y lo ha hecho en un contexto que multiplica el valor del dato. Porque Moleiro no solo ha superado a Baena en cifras absolutas, sino que lo ha hecho jugando menos de la mitad de minutos, con un rol diferente y una participación ofensiva mucho más selectiva.

Moleiro celebrando su gol ante el Betis / LaLiga

Un impacto inmediato en el área rival

Moleiro ha necesitado apenas 1.169 minutos repartidos en 18 partidos para alcanzar los ocho goles, mientras que Baena necesitó 2.602 minutos y 32 encuentros para cerrar su última campaña en el Villarreal con 7 tantos. Los resultados lo evidencian: Moleiro duplica el promedio goleador, con 0,4 goles por partido frente a los 0,2 de Baena. Este dato no es menor, porque habla de impacto directo. Cada aparición del nuevo fichaje groguet tiene una incidencia real en el marcador, algo que explica por qué su presencia en el último tercio ha sido tan determinante desde el inicio de LaLiga.

Moleiro celebrando su gol contra el Rayo Vallecano / LALIGA

La clave está en la eficacia

El análisis se vuelve todavía más revelador cuando se introduce el concepto de goles esperados (xG). Moleiro ha generado ocasiones valoradas en 4,12 xG y ha transformado ocho goles, duplicando prácticamente lo que indicaban las probabilidades. Baena, por su parte, partía de un xG superior (7,18), pero se quedó en siete tantos. En otras palabras, Moleiro ha sido mucho más eficaz de cara a portería, eligiendo mejor cuándo y cómo finalizar. No necesita acumular tiros ni volumen ofensivo para marcar diferencias.

SAN SEBASTIÁN, 30/11/2025.- Celebración del gol de Alberto Moleiro (c), del Villarreal, durante el partido liguero que enfrentó a la Real Sociedad y al Villarreal en el estadio Anoeta en San Sebastián, este domingo. EFE/Javier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

Verticalidad frente a construcción

La comparación también ayuda a entender que ambos futbolistas respondían a perfiles distintos dentro del Villarreal. Baena fue el gran generador del equipo en la 24/25, el futbolista que organizaba, asistía y daba continuidad al juego ofensivo, algo que reflejan sus nueve asistencias y su elevado volumen de asistencias esperadas.

Moleiro, en cambio, ha aparecido como un jugador mucho más vertical, con mayor presencia en zonas de finalización y una amenaza constante cuando pisa el área. Dispara más a puerta, falla menos ocasiones claras y no necesita acumular volumen para marcar diferencias.

Gol de Moleiro al Alavés / Manuel Bruque

Un dato que explica el cambio de perfil

No se trata de decidir quién es mejor, sino de entender qué gana el Villarreal con el cambio. Baena ofrecía control y creatividad; Moleiro está ofreciendo gol, desequilibrio y eficacia inmediata. Y en un fútbol cada vez más condicionado por el resultado, ese matiz marca la diferencia.

Por eso el dato no es anecdótico: Moleiro ya ha superado a Alex Baena en goles con el Villarreal, y lo ha hecho en tiempo récord, dejando claro por qué su impacto ha sido tan inmediato en La Cerámica.