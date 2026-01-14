Mikautadze apunta a la Liga: "Yo miraría a la primera plaza porque no hay nada imposible"

El georgiano Georges Mikautadze, delantero del Villarreal, aseguró este miércoles que "el único foco" que tiene ahora su equipo es el Real Betis, al que visitarán este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, para tratar de "sumar los tres puntos" en un duelo entre el tercero y el sexto clasificados de LaLiga EA Sports.

"Está claro que ganar contra el Betis es importante y es el único foco que tenemos ahora. Pensamos en tener los tres puntos y en traerlos a casa, y ya después nos enfocaremos en el Madrid", indicó el atacante georgiano, de 25 años, sobre los dos compromisos ligueros del Villarreal.

Mikautadze afirmó que está "motivado, con muy buenas sensaciones y en un momento muy bueno", al considerar que ha tenido una "rápida adaptación al grupo y a lo que el míster quiere sobre el terreno de juego".

"Ya tengo afinidad con los compañeros y eso me ayuda a adaptarme y a estar bien", dijo el internacional georgiano nacido en Francia, quien consideró que en lo que más ha mejorado es en el aspecto defensivo, en saber posicionarse "bien para presionar, además del 'timing' tras la recuperación" y de encontrarse "rápido para armar la jugada de ataque".

Además, reconoció que ha tenido ocasiones de gol y que le hubiera gustado marcarlas. "Yo también me exijo en eso, pero seguimos trabajando para encontrar el gesto y el momento perfecto. No se tiene éxito al cien por cien, pero sigo trabajando para mejorar esa definición y esas situaciones", apuntó.

"Con el tiempo de juego que tengo intento hacer el máximo. Soy una persona que nunca está satisfecha, muy autoexigente, me he sentido muy participe de las victorias y espero que en 2026 sea todavía mejor mi rendimiento", añadió.

Respecto al último gol marcado, Mikautadze señaló que la vaselina es con lo que está cómodo. "Aunque he intentado finalizar de cualquier manera, izquierda, derecha o de cabeza, he hecho goles más fáciles o feos, pero me gustan los complicados", admitió.

¿A por el título?

Para el jugador georgiano, LaLiga es una competición favorable para su juego, porque "hay buenos equipos y la diferencia con la francesa es que todos los equipos tienen propuesta de juego, no importa si son grandes o pequeños", indicó antes de apuntar que están haciendo una "temporada histórica en una liga que no es fácil, pero queremos más y estar lo más arriba posible".

Con respecto al objetivo del equipo, manifestó que "personalmente miraría hacia la primera plaza siempre, porque no hay nada imposible en el fútbol", y aseveró que están "intentando demostrarlo", si bien se centran en el "partido a partido, siendo siempre ambiciosos", ya que están "demostrando que se puede".

Sobre volver a jugar la Liga de Campeones, Mikautadze indicó que es "un sueño" y es una motivación volver". "Este año fue mi primera vez y la de muchos compañeros, y fue una decepción. Pero la ayuda del cuerpo técnico nos ha motivado y apoyado", agregó Mikautadze, para que se centren "en estos partidos que quedan para seguir".