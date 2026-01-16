Eto'o firma por el Villarreal

El Villarreal CF ha oficializado la incorporación de Etienne Eto’o como nuevo jugador del Villarreal B. El delantero, de 23 años, aterriza en el conjunto castellonense en calidad de cedido por el Rayo Vallecano, después de que se haya acordado de manera oficial la finalización anticipada de su cesión en el CD Mirandés. De este modo, el atacante vestirá de amarillo hasta el final de la presente temporada, con el objetivo de aportar gol y profundidad ofensiva en una fase clave del curso.

Eto’o llega al filial del Villarreal tras una etapa discreta en el Mirandés, donde ha disputado un total de ocho partidos oficiales (seis de Liga y dos de Copa del Rey), acumulando 251 minutos de juego y partiendo solo una vez como titular. Pese a la falta de continuidad en Anduva, el club amarillo confía en su proyección y en el potencial mostrado en etapas anteriores para reforzar su frente de ataque.

Un refuerzo ofensivo para el tramo final

El Villarreal B continúa moviéndose con decisión en el mercado para fortalecer su plantilla. La llegada de Etienne Eto’o se suma a las recientes incorporaciones de Nico Sánchez, extremo de perfil vertical, y Ayman Arguigue, delantero centro, evidenciando la apuesta del club por rejuvenecer y dinamizar su parcela ofensiva.

A las órdenes de David Albelda, Eto’o buscará recuperar sensaciones y protagonismo, aportando movilidad, trabajo sin balón y capacidad goleadora a un equipo que afronta una recta final exigente. Desde el cuerpo técnico confían en que el delantero pueda adaptarse rápidamente al sistema y convertirse en una pieza importante del ataque.

David Albelda, técnico del Villarreal B / Villarreal CF

Del filial del Rayo al escaparate amarillo

El atacante, hijo del exfutbolista camerunés Samuel Eto’o, llegó al Mirandés el pasado verano procedente del Rayo Vallecanotras firmar una temporada brillante con el filial franjirrojo. En esa campaña, Etienne Eto’o anotó 30 goles, siendo una de las figuras clave del ascenso a Segunda RFEF, un rendimiento que le abrió las puertas del primer equipo del Rayo Vallecano.

Con la primera plantilla rayista llegó a debutar en competición oficial, disputando un total de seis encuentros, lo que confirmó su progresión y su condición de delantero a seguir. Sin embargo, su cesión al Mirandés no terminó de ofrecerle la continuidad esperada, situación que ha propiciado este nuevo destino en Villarreal.

Confianza del Villarreal en el talento joven

La apuesta por Etienne Eto’o encaja en la filosofía del Villarreal CF, históricamente comprometido con el desarrollo de talento joven y con la proyección de futbolistas con margen de crecimiento. El club considera que el delantero aún tiene mucho que ofrecer y que el Villarreal B es un entorno idóneo para relanzar su carrera.

Eto'o en su etapa en el Mirandés / INSTAGRAM: etienne.ep9

Además del anuncio del fichaje de Eto’o, el Villarreal también ha confirmado la renovación de Albert García, que amplía su contrato una temporada más y queda vinculado al club hasta junio de 2027, reforzando la estabilidad del proyecto del filial.

Un nuevo reto para Eto’o

Para Etienne Eto’o, su llegada al Villarreal B supone una nueva oportunidad de reivindicarse en el fútbol profesional español. Con solo 23 años, el delantero afronta este reto con la ambición de sumar minutos, goles y confianza, y de convertirse en una referencia ofensiva en el equipo amarillo en lo que resta de temporada. El Villarreal B gana así un atacante con experiencia en categorías superiores, hambre competitiva y un apellido ilustre, pero con el firme objetivo de escribir su propia historia sobre el césped.