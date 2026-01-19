Marcelino y su receta ante el Ajax: "Mejoría en el juego, más público y el himno que toca, el de la Champions"

La Champions League está siendo una decepción en la presente temporada para el Villarreal CF. La mala fortuna en algunos encuentros y actuaciones por debajo del nivel esperado han dejado al Submarino fuera de cualquier opción de clasificación a falta de dos encuentros. Pero, pese a ello, en el seno amarillo hay hambre de éxito.

Eso mismo ha destacado el entrenador del combinado groguet, Marcelino García Toral, que espera "lograr la primera victoria" en Liga de Campeones y que no pase lo del partido ante el Copenhague, dentro y fuera del campo.

Estas son las sensaciones del entrenador amarillo

¿Qué espera del partido ante el Ajax?

"Lo afrontamos con las ganas de ganar un partido en Champions League y más ante nuestra afición. No es la Champions que queríamos ni pensábamos. No hemos respondido a las expectativas que teníamos, pero en laliga tenemos un rumbo muy opuesto. Queremos ganar. Sería un bálsamo ganar el partido y poder celebrarlo con nuestra afición. Deseamos que sea lo contrario que lo sucedido ante el Copenhague, con el himno que no tocaba, ya que sonó el de la Europa League y no el de la Champions, poco público y que no hicimos un buen partido. Queremos una buena despedida en nuestro campo en este partido".

La importancia del partido

"Nos jugamos el prestigio profesional, la imagen del club en todo el mundo. Es un partido importante en la mejor competición del mundo de clubes. No podemos perder el valor. Estamos contrariados porque es una competición que siempre quieres jugar y no nos han salido bien las cosas. Pero es una gran experiencia para un equipo muy joven y con pocos partidos de esta categoría. Es un aprendizaje muy positivo y nos lleva a sacar conclusiones. Esta competición te exige experiencia y continuidad en el juego: acierto, concentración, no cometer errores. Si lo haces, te penaliza en exceso. Queremos ganarlo y celebrar una victoria con la afición".

El plus económico

"El entrenador piensa en el ámbito deportivo. No pensamos en lo económico, aunque sea importante también. Aquí se mueven cifras importantes y la participación en Champions es lo que te hace elevar el nivel competitivo. Es una realidad. Nosotros pensamos en el Ajax, preparar el partido, hacer goles, que no te hagan y ganarles y tratar de conseguir una victoria celebrada".

El pasado de Mikautadze en el Ajax

"La juventud influye. Georges (Mikautadze) fue muy joven al Ajax. Ahora es más maduro. No tuvo mucho tiempo. Es complicado sacar conclusiones. Con nosotros, también ha tenido un periodo de adaptación y hay altibajos siempre. Se va adaptando al equipo, a la dinámica del grupo, a España. A la competición. Cada vez tiene más experiencia. La suma de todo ello hace que rinda cada vez mejor. Ahora está a un gran nivel. El club ha hecho una gran apuesta por él y estamos trabajando para que responda a las expectativas".

El estado de Pedraza

"Tiene una fractura nasal limpia. No necesita intervención, pero sí precaución. Si recibe otro golpe sí que debería pasar por quirófano. El domingo no entrenó porque tenía dolores de cabeza. Y veremos cómo está hoy y si puede entrenar o ver cuánto le falta para volver con el grupo y poder competir".

El rival y qué espera del Ajax

"El Ajax juega igual. Es un equipo alegre, dinámico y con buen toque. Es rápido y ágil en el juego. Sus números indican que es un equipo mejor en ataque que en defensa. Debemos defender bien. Ganará el que mejor defienda, pero ellos nos van a exigir mucho. Tienen jugadores con capacidad y son muy jóvenes. Tienen mucha proyección. Les falta experiencia como a nosotros, pero es un equipo atrevido y que llega con muchos efectivos en ataque. Es un equipo preciso con el balón y que sufre más cuando no lo tiene. Nos va a exigir un gran trabajo individual y colectivo. Necesitamos solidaridad y compromiso atrás y hacer nuestro juego al espacio y con balón".

La Copa de África, Pape Gueye e Ilias Akhomach

"Le doy la enhorabuena a Pape por el título y por ser decisivo en el torneo. A Ilias le doy también la enhorabuena por jugar, llegar hasta la final con su país. No sé si llega para este partido. Pape tiene que celebrar lo logrado. Al ser competiciones diferentes, no debe afectarnos. Perdimos contra el Betis , pero no hicimos un mal partido. Estuvimos a un nivel similar y la contundencia en el área decidió el partido a su favor. Nos faltó precisión y acierto en el último pase para marcar. No lo hicimos y ellos sí que lo hicieron. La expulsión de Comesaña sí que fue decisiva para el resultado. Son competiciones diferentes y ahora pensamos en ganar en Champions. Pondremos todo de nuestra parte para hacerlo".

Rotaciones

"No van a jugar los mismos del partido del Betis. No lo hemos hecho en toda la temporada. Siempre hay cambios cuando tenemos pocos días. Tenemos poco margen de recuperación y haremos cambios. Es algo habitual. El buen nivel competitivo de la plantilla nos ha hecho ver que cualquiera puede competir al máximo nivel con orgullo y ambición. Haremos cambios".

El significado de la Champions

"La afronto como un regalo. No tenemos menos ganas que en los partidos anteriores. Siempre buscamos ganar. Nos ha salido bien y a veces menos bien. Siempre competimos. Los resultados no han sido benévolos en esta competición, pero es la realidad. Y debemos sacar conclusiones y ver en qué podemos mejorar. Jugar la Champions en este formato es un privilegio. Es casi quedar campeón de la otra liga. Tiene mucho mérito haber llegado hasta aquí. Todo el mundo quiere estar aquí y jugar la Champions. Te da un plus y gracias a una gran temporada lo hemos conseguido. Y ahora estamos en el camino correcto para repetir. Ojalá seamos capaces de hacerlo".

Errores en salida de balón

"No hemos cambiado nada. Intentamos salir con el balón jugado, especialmente cuando nos presionan alto. Creemos que venciendo la primera línea de presión podemos generar mucho peligro al rival. Tuvimos desaciertos, pero aún así llegamos al área rival. Hay que asumir riesgos. Si no lo hacemos, sembramos dudas en los jugadores. Debemos sembrar certezas. Y ser más precisos. Seguiremos insistiendo en ello. No podemos renunciar por una pérdida o dos a hacer lo que creemos".

