Oficial: Ilias Akhomach, renovación y cesión al Rayo que afecta a Fran Pérez

Ilias Akhomach ha renovado con el Villarreal CF y se marcha cedido al Rayo Vallecano. El extremo hispano-marroquí, tras ampliar su vínculo con el Submarino hasta 2028, jugará en el equipo madrileño hasta final de temporada. El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Ilias Akhomach. El extremo hispano-marroquí, cuya vinculación con el club amarillo concluía en 2027, ha ampliado un año más su contrato, hasta junio de 2028.

Cesión al Rayo

Tras rubricar la renovación de Ilias Akhomach, el Villarreal CF ha acordado con el Rayo Vallecano la cesión del joven futbolista groguet, que vestirá la elástica franjirroja hasta final de la presente campaña 2025/26. El acuerdo de cesión no contempla opción de compra.

Comunicado del Rayo

El Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Ilias Akhomach hasta el 30 de junio de 2026. El jugador del Villarreal CF llega a Vallecas en calidad de cedido hasta final de temporadas. Así lo ha anunciado el club madrileño: "OFICIAL | Ilias Akhomach es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido por el Villarreal hasta final de temporada. ¡Bienvenido, Ilias".

Buen refuerzo en Vallecas

El jugador marroquí, sin demasiados minutos en el Villarreal debido a la gran variedad que tiene Marcelino en plantilla, llegará a Vallecas cedido sin opción de compra, buscando disputar los minutos que necesita tras la grave lesión de rodilla de la que se recuperó hace no demasiado.

Noticias relacionadas

Fran Pérez, en busca del crecimiento lejos de Mestalla

La salida de Fran Pérez rumbo al Rayo Vallecano el pasado verano marcó uno de los movimientos más comentados en clave valencianista. El extremo, formado en la cantera de Paterna y con varias apariciones en el primer equipo del Valencia CF, puso fin a su etapa en Mestalla en busca de continuidad y protagonismo en Primera División.