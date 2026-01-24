Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Temor a una lesión grave de Juan Foyth

El argentino podría tener roto el tendón de aquiles según las primeras exploraciones de los médicos del Villarreal CF

Juan Foyth, tendido sobre el césped de La Cerámica tras caer lesionado

Juan Foyth, tendido sobre el césped de La Cerámica tras caer lesionado / EFE

Hugo Ferrer

EFE

Juan Foyth sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron este sábado fuentes del Villarreal, tras hacer una primera valoración médica al jugador que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro ante el Real Madrid.

El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave.

Noticias relacionadas

Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents