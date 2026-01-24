Temor a una lesión grave de Juan Foyth
El argentino podría tener roto el tendón de aquiles según las primeras exploraciones de los médicos del Villarreal CF
EFE
Juan Foyth sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron este sábado fuentes del Villarreal, tras hacer una primera valoración médica al jugador que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro ante el Real Madrid.
El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave.
Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club
- El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo cerrado
- Unai Núñez es el elegido: El central que quiere el Valencia CF
- Guido Rodríguez, acuerdo cerrado y llegada inminente a València
- El Valencia CF sigue al teléfono por De Haas, central que el Famalicão se resiste a perder
- ¿Qué le puede aportar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF de Carlos Corberán?
- Aarón Mayol, el '6' del juvenil con el que Corberán cubre el agujero en Paterna
- La apuesta de Unai Núñez por llegar al Valencia
- ¿Unai Núñez llega al partido contra el Espanyol? Corberán confirma la exclusiva de SUPER y responde