COMUNICADO | Parte médico del Villarreal CF sobre Juan Foyth

El defensa argentino del Villarreal CF, Juan Foyth, ha sido intervenido este lunes de la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, lesión que sufrió durante el partido de LaLiga contra el Real Madrid disputado el pasado sábado 24 de enero.

La operación, realizada por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, se llevó a cabo en el Hospital MiKS de Vitoria, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Villarreal CF, según informó el club en su comunicado oficial.

Contexto de la lesión

El pasado fin de semana, tras las pruebas médicas realizadas después del encuentro ante el conjunto blanco, el Villarreal confirmó que Foyth había sufrido una rotura del tendón de Aquiles y que requeriría intervención quirúrgica inmediata. En aquel momento, el club transmitió su apoyo al jugador: "Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!".

Recuperación y apoyo del club

El tiempo de recuperación de Foyth estará supeditado a su evolución tras la cirugía. El Villarreal ha reiterado su respaldo al futbolista, destacando su importancia dentro del equipo y deseándole una pronta recuperación: "¡Siempre contigo, Juan!".

El defensa argentino, que ha sido una pieza habitual en la zaga amarilla, se perderá previsiblemente lo que resta de competición 2025/26, mientras completa su proceso de recuperación, aunque el club no ha especificado plazos exactos por precaución médica. Este es el parte médico literal del club amarillo:

El tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista. El club le transmite todo su apoyo y le desea mucha fuerza en su recuperación. ¡Siempre contigo, Juan!".