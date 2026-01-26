El Villarreal CF refuerza su ataque con el extremo del Sevilla Alfon

A falta de oficialidad, el Villarreal CF está a punto de cerrar el fichaje, en calidad de cedido, del jugador del Sevilla FC Alfon González. Como ha avanzado el periodists Javi Mata, los clubes han acordado el préstamo del jugador hasta final de temporada y han fijado una opción de compra, no obligatoria, de siete millones de euros. Alfon viaja ya a Vila-real para pasar reconocimiento médico y firmar con su nuevo equipo.

Alfon, recién recuperado de una lesión que sufrió a principios de año, estaba en la casilla de salida del Sevilla, que necesita hacer hueco en su plantilla, en lo que a 'Fair Play' Financiero se refiere para hacer incorporaciones en este mercado. La dirección deportiva del Villarreal, en consonancia con Marcelino, apuesta por la incorporación del extremo albaceteño.

El ex del Celta firmó como agente libre con el Sevilla hace un año hasta junio de 2028, fue la última incorporación cerrada por Víctor Orta en el club de Nervión. Alfon firmó un precontrato y se mantuvo firme hasta que pudo incorporarse en julio a la doctrina sevillista, a pesar de llegarles otras ofertas.

Sin embargo, el jugador no ha tenido suerte durante estos meses, y las lesiones han lastrado su participación -13 partidos entre LaLiga y la Copa, en los que ha sumado dos goles- y, ahora, intentará probar suerte en el Villarreal. A Marcelino le gusta y lo ve como un sustituto de garantías a las bajas de Solomon e Ilias Akhomach.

Con esta operación, Antonio Cordón da un paso para poder fichar a Neal Maupay, delantero del Olympique de Marsella, con el que tiene ya un acuerdo cerrado para que recale en el club hispalense, también en calidad de cedido y con una opción de compra no obligatoria de cinco millones de euros. No obstante, para esta incorporación es imprescindible que se certifique la baja de larga duración de Marcao y que LaLiga dé su consentimiento.