El Villarreal estrecha el cerco por Alex Freeman para su llegada inminente

El mercado de invierno se anima en cuanto a operaciones en el Villarreal CF. Si primero se activaron las salidas, ya que se marcharon de la entidad amarilla los extremos Manor Solomon (se marchó a la Fiorentina cedido por el Tottenham), Ilias Akhomach (a préstamo al Rayo Vallecano tras ser renovado) y Thiago Fernández (fichado con la carta de libertad y cedido al Real Oviedo), ahora parecen activarse las entradas. El club cerró ayer el préstamo del extremo Alfon González del Sevilla (con opción de compra no obligatoria de 7 millones al final de temporada) y ahora busca el que podría decirse sustituto de Juan Foyth para este enero.

El Submarino se ha visto obligado a mover ficha en este mercado de invierno tras confirmarse la grave lesión del argentino, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada. Ante este escenario, la entidad amarilla trabaja para acelerar una operación que ya tenía prevista para el próximo verano y que ahora ha pasado a ser prioritaria.

Apunta a Estados Unidos

Es por ello que el club ha puesto el punto de mira en Alex Freeman, joven lateral derecho de 21 años, internacional absoluto con Estados Unidos (13 veces y 2 goles) y actualmente en las filas del Orlando City, conjunto de la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol estadounidense. Se trata de un futbolista al que el Submarino lleva siguiendo desde hace tiempo y cuyo nombre ya había aparecido en la agenda amarilla meses atrás.

De hecho, el pasado verano el club groguet ya tenía un acuerdo cerrado tanto con el jugador como con su entorno, como informó Mediterráneo el pasado mes de agosto del 2025, aunque la operación no pudo concretarse después de que el Orlando City rechazara una oferta cercana a los tres millones de euros. Posteriormente, el conjunto norteamericano decidió renovar unilateralmente al futbolista el pasado mes de diciembre, ampliando su contrato hasta diciembre de 2026.

Cambio de hoja de ruta

Sin embargo, la inesperada y fatídica lesión de Foyth ha acelerado la búsqueda de un recambio en la defensa, y ha reabierto las negociaciones entre ambas entidades, que ahora trabajan para encontrar una fórmula que permita la salida de Freeman en este mercado invernal. La llegada del estadounidense reforzaría el lateral derecho y ofrecería más alternativas a Marcelino García Toral, lo que le posibilitaría poder recolocar a Mouriño o Pau Navarro en el eje de la defensa como centrales, que es la posición natural de ambos.

Aunque las conversaciones están bien encaminadas, en la entidad de la Plana Baixa mantienen la cautela y recuerdan que la operación aún no está cerrada. Eso sí, el interés es firme y la voluntad del club es resolver la situación lo antes posible para cubrir una baja tan sensible.

El tercer fichaje

De concretarse el fichaje, Alex Freeman se convertiría en la tercera incorporación del Villarreal en este mercado de invierno, después de haber traído a primeros de enero a Thiago Fernández, libre tras terminar su vínculo con Vélez Sarsfield, y tras cerrar este pasado lunes la llegada de Alfon González, el refuerzo ofensivo que deseaba Marcelino para apuntalar el ataque amarillo.

La situación se encuentra en plena negociación, pero la voluntad del futbolista es la de dar el salto a Europa. Alex Freeman está haciendo fuerza para que todo se acelere, por lo que el Orlando City parece condenado a entenderse con un Villarreal que, en caso de concretarse el fichaje, se haría con un lateral de primer nivel internacional y por el que suspiraban varios equipos de las mejores ligas europeas.