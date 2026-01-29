Comunicado oficial del Villarreal CF: Tercer fichaje cerrado... ¡hasta 2032!

El Villarreal CF y el Orlando City han acordado el traspaso de Alex Freeman, que defenderá los intereses del club amarillo durante las próximas 6 temporadas y media, hasta junio de 2032. Alex se une a las operaciones de Alfon y Thiago Fernández, cedido en el Oviedo.

Alexander Michael Freeman (Baltimore, Estados Unidos, 9 de agosto de 2004) es un futbolista norteamericano que actúa principalmente como lateral derecho. Destaca por su potencia física y proyección en ataque. Es un jugador de gran corpulencia y velocidad, con unas impresionantes condiciones atléticas que le permiten, también, jugar en posiciones más adelantadas, siempre partiendo desde el perfil derecho.

Con tan solo 21 años, el futbolista de Baltimore ha jugado ya más de 40 partidos con el Orlando City de la MLS y ha defendido la elástica de la selección absoluta de los Estados Unidos en 13 ocasiones. En una de ellas, incluso vio portería por partida doble, anotando un doblete en un duelo amistoso contra Uruguay. A finales de 2025, Alex Freeman fue nombrado como el Jugador Joven del Año de la MLS.