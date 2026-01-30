Marcelino no ha perdido ante Osasuna en sus últimos once enfrentamientos
El técnico asturiano cayó por última vez frente a su próximo rival el 13 de marzo de 2011 cuando al frente del Racing de Santander sucumbió por 3-1 en el estadio pamplonica
EFE
Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, equipo que se enfrenta al Osasuna en El Sadar en Liga este fin de semana, no conoce la derrota ante el conjunto navarro en sus últimos once enfrentamientos ligueros.
El técnico asturiano cayó por última vez frente a su próximo rival el 13 de marzo de 2011 cuando al frente del Racing de Santander sucumbió por 3-1 en el estadio pamplonica. Desde entonces se ha visto las caras con Osasuna en 11 ocasiones con un balance de 7 triunfos y 4 empates y lo ha hecho al frente de equipos como el Sevilla, Athletic y Villarreal.
Invicto con el Villarreal
Con su actual equipo ha disputado 7 encuentros y todavía no conoce la derrota. En sus tres visitas a El Sadar ha sumado un triunfo (0-3 en 2013) y dos empates en sus últimos dos duelos: 1-1 en 2023-2024 y 2-2 la temporada pasada. Por su parte, en La Cerámica los cuatro compromisos se han resuelto con 4 victorias: 3-1 en 2014; 3-1 en 2023-2024; 4-2 la temporada pasada y 2-1 en el presente curso.
