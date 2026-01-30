Marcelino le da un toque de atención bestial a Thomas Partey por su mal estado de forma

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, no ocultó su decepción tras la dura derrota por 3-0 en Alemania que certificó una eliminación amarga en la fase de grupos de la Champions League. En una rueda de prensa en la que el análisis del partido se mezcló con reflexión sobre la temporada europea, el entrenador asturiano lanzó palabras claras sobre uno de los nombres más comentados de la plantilla: Thomas Partey.

“Entre el Thomas que conocimos en el Arsenal y este hay un mundo de diferencia. Un mundo”, sintetizó Marcelino al referirse al mediocampista ghanés, cuya llegada en verano generó expectativas altas que, a juicio del técnico, no se han cumplido. “Es muy difícil jugar en el fútbol actual a este ritmo. Ya van seis meses, es tiempo suficiente para que este futbolista nos demuestre lo que fue o lo que está demostrando”, añadió con tono crítico al ser preguntado directamente sobre el rendimiento del centrocampista.

El mensaje de Marcelino —sincero y sin filtros— llegó en un momento delicado para el club amarillo, que no ha logrado sumar más que un punto en ocho partidos europeos esta temporada, un registro que rompe con las aspiraciones de competir de tú a tú con los grandes de la competición. Además de referirse a Partey, el técnico asumió su responsabilidad en los resultados y en la imagen ofrecida: “Hemos estado a un nivel muy bajo en la primera parte, y así en Europa es imposible ganar”, explicó. Frente a un equipo alemán superior en ritmo, intensidad y llegada, el entrenador lamentó la falta de progresión del juego del Villarreal, especialmente antes del descanso, cuando quedó claro que no estaban a la altura del rival.

Con el foco ahora en la Liga, donde el Villarreal sigue luchando por posiciones europeas, Marcelino instó a su equipo a pasar página y centrarse en el objetivo doméstico, confiando en que “queda mucha temporada” y que el grupo debe “estar muy unido” para recuperar el pulso competitivo.

Problemas en judiciales en Inglaterra

Partey, de 32 años, se enfrenta a acusaciones muy graves en Inglaterra. Las autoridades británicas lo han imputado por cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, presuntamente cometidos entre 2021 y 2022, durante su etapa como jugador del Arsenal. Estas acusaciones involucran a tres mujeres distintas, aunque el centrocampista niega rotundamente todos los cargos.

Tras su comparecencia ante el Westminster Magistrates’ Court, fue liberado bajo fianza con condiciones estrictas, entre ellas la prohibición de tener contacto con las denunciantes y la obligación de informar a la policía de cualquier cambio de dirección o viaje. El caso fue remitido al Old Bailey, el principal tribunal penal de Inglaterra y Gales, donde está programado que comience el juicio el 2 de septiembre de 2026 (aunque algunas fuentes señalan noviembre de 2026 como fecha prevista del juicio).

Titular en apenas siete duelos ligueros

El centrocampista del Villarreal llegó con la etiqueta de jugador físico, que podía dar ese plus al centro del campo y además consciente de que con la salida de Pape Gueye a la Copa África podía aprovechar ese momento para dar un rendimiento importante. Nada más lejos de la realidad.

El jugador ha tenido un rendimiento malo, se ha lesionado, solo ha sido titular en 7 ocasiones en toda la temporada en LaLiga y su última vez como titular fue en noviembre, algo que deja claro que su nivel está muy lejos del mínimo que debe dejar este futbolista.