La previa: El Villarreal quiere dar carpetazo ante Osasuna a su mala dinámica

El Sadar, ese estadio otrora tan complicado y antaño tan temido pone a prueba y mide la fragilidad mental y deportiva del Villarreal CF 2025/26. Pamplona va a marcar un antes y un después en el devenir de la presente temporada. Esta tarde, a las 16.15 horas, con solo 65 horas de diferencia con la finalización del partido ante el Bayer Leverkusen, el conjunto de Marcelino García Toral se mide al Osasuna en un partido crucial.

Dar carpetazo a la nefasta participación en la Champions League y romper una dinámica de cuatro partidos oficiales con derrota son los dos objetivos que tiene el Submarino y, para cumplirlos, solo le vale la victoria, al margen de que un empate serviría para, al menos, no regresar a casa derrotado.

La visita al recinto pamplonica llega en el peor momento del ejercicio de los amarillos. Una plantilla confeccionada para permanecer en tres competiciones hasta bien avanzada la campaña, con una multimillonaria inversión, que ha decepcionado tanto en Copa del Rey, eliminado por un Segunda División, como en la Liga de Campeones, finalizando el 35º de 36 e igualado a puntos con el colista, con 1 punto de 24.

Reseteo a todos los niveles

Es por ello que Marcelino sabe que debe hacer un reset en el equipo, devolver la confianza a sus futbolistas y recuperarlos en lo anímico. Y el mejor antídoto es recuperar al Súper Submarino de LaLiga, pero el de hace 20 días, el que arrancó el año 2026 ganando en Elche y al Alavés en casa y que estaba a tiro del Real Madrid y Barcelona.

Ya en el cuarto puesto a tres puntos del Atlético de Madrid, aunque con todavía el partido pendiente ante el Levante por disputar el 18 de febrero, urge dejar atrás las derrotas ligueras frente a Real Betis y Real Madrid, así como las de Champions ante Ajax y Bayer Leverkusen. Especialmente la imagen ofrecida en Alemania.

Por dicho motivo, además de en lo anímico, el técnico asturiano también reseteará el once inicial, dando entrada hasta siete nuevos futbolistas en relación el equipo que cayó goleado en el Bay Arena.

Así, Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Alfonso Pedraza, Pape Gueye, Alberto Moleiro, George Mikautadze y Gerard Moreno está previsto que regresen a la titularidad ante los de Alessio Lisci.

Volver a ser un equipo sólido en defensa, con las líneas bien unidad, mordiendo al rival en la presión y desplegándose con celeridad y verticalidad en las transiciones defensa-ataque son los propósitos de enmienda groguets.

La novedades: Ayoze y Alfon, bajas y Freeman, inscrito

En cuanto a la enfermería, tras la lesión de Juan Foyth, que dice adiós a la temporada, ahora se suma la ausencia del delantero Ayoze Pérez, que queda fuera por molestias musculares, así como el extremo Alfon González, reciente fichaje como cedido del Sevilla que se recupera de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Siguen además en periodo de recuperación los defensas Logan Costa y Willy Kambwala.

Mientras que la principal novedad es la entrada en la convocatoria del lateral estadounidense Alex Freeman, quien ayer a primera hora de la tarde recibió el tránsfer de la MLS y el club lo inscribió en LaLiga.

El posible equipo

Con todo, el once que dispondrá Marcelino frente al Osasuna no diferirá en exceso del formado por Luiz Júnior en portería, el regreso de Mouriño y Pedraza a los laterales, con la dupla Rafa MArín y Renato Veiga en el eje de la zaga.

Para la medular, todo hace indicar que Parejo tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo, ya que el doble pivote lo formarán Pape Gueye y Santi Comesaña, que vuelve tras sanción. Con Buchanan por la derecha, Moleiro por la izquierda y las clase y pegada de Mikautadze y Gerard Moreno para el ataque. Un equipazo para dar carpetazo a la Champions.