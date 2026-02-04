El Villarreal afronta un febrero propicio para remontar a la espera de la fecha del Barça

El Villarreal afronta un mes de febrero teóricamente propicio para remontar tras haber cerrado enero con dos derrotas y un empate, ya que se debe medir a dos rivales de la zona baja como el Getafe y el Valencia y a otro en mala racha, como el Espanyol. Además, está pendiente de si cierra el mes contra el Barcelona, al que se debe medir en el fin de semana entre febrero y marzo, aunque la jornada no tiene todavía horarios definitivos.

El equipo de Marcelino García Toral abrirá este segundo mes del año este sábado ante el Espanyol en La Cerámica. El conjunto catalán ha sumado un punto de quince posibles en enero, tras haber conseguido un empate y sufrido cuatro derrotas. El buen arranque de curso mantiene al equipo 'perico' en sexta posición con 34 puntos ocho menos que el Villarreal, que es cuarto con 42 y que tiene a tiro al Atlético de Madrid, que es tercero con 45 puntos.

Derbi frente al Valencia

Tras ese encuentro, el conjunto 'groguet' visitará al Getafe el domingo 15 de febrero. El equipo madrileño es actualmente cuarto por la cola con 23 puntos, solo uno más que el Rayo Vallecano, que con 22 es antepenúltimo y ocupa la tercera plaza de descenso. A falta de saber si cierra el mes con el encuentro ante el Barcelona, ahora mismo el último partido previsto del Villarreal en febrero es el duelo autonómico contra el Valencia que acogerá La Cerámica el domingo 22 de febrero. El Valencia ha conseguido salir de los puestos de descenso pero no ha abandonado esa zona peligrosa y tiene ahora los mismos 23 puntos que el Getafe y un colchón de solo uno respecto al descenso.