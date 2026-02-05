La mala racha de resultados que el Villarreal quiere romper

El Villarreal CF atraviesa su peor momento de la temporada. Los de Marcelino, después de firmar la mejor primera vuelta de la historia del club y romper todas las estadísticas, se encuentran embebidos en una mala racha de resultados que se extiende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026. A pesar de ello, el submarino amarillo cerró una primera mitad impecable: tercer mejor equipo de LaLiga, con 41 puntos; tercer máximo goleador de la categoría, con 39 goles, y el tercero que menos encaja junto a Barcelona y Celta, con 23 tantos. Un rendimiento completo y sensacional, que le ha llevado a ocupar una plaza privilegiada entre los cuatro primeros equipos. Aquel gran triunfo por 3-1 ante el Alavés consagraba la proeza que está consiguiendo el técnico asturiano en competición doméstica. Un equipo infalible: fuerte en casa y potente a domicilio, donde suma 17/30 puntos, situándose como el cuarto mejor visitante de la Liga con tan solo tres derrotas ante Real Madrid, Atlético de Madrid y Betis.

Sin duda, la regularidad constante y la alta competitividad son dos claves fundamentales en los éxitos del cuadro amarillo esta temporada. Otra de ellas es esa consistencia fuera de casa o ante rivales de menor calado, es decir, esos partidos o puntos que luego son decisivos en la consecución de logros. De hecho, en los últimos años, este es uno de los debes más importantes del conjunto rojiblanco, y que le limita en sus opciones ante Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, los de Marcelino han sufrido un frenazo en esa racha imparable de resultados en competición doméstica. Uno de los objetivos a principios de temporada era competir al máximo en las tres competiciones, aunque el rendimiento ha terminado por ser muy dispar en todas ellas.

La eliminación en octavos de final ante el Racing de Santander en Copa del Rey y la imposibilidad de ganar encuentros en Champions League (1/18 puntos) han descolocado a los de la Cerámica en los últimos dos meses. Pero estas dos caídas también pueden verse desde el lado positivo: la destinación de todos los esfuerzos a lograr esa clasificación consecutiva en la máxima competición europea para el curso que viene, y la oportunidad de hacer autocrítica y aprender de estos errores que ya se repitieron en el pasado.

Dos victorias en diez partidos

En estos dos últimos meses de competición, el Villarreal sigue sin reencontarse con sus mejores sensaciones. Los de Marcelino no terminan de recuperar esa mejor versión que impresionó a todos en la primera vuelta de la temporada. Y es que, de los últimos diez encuentros (contando las tres competiciones) han sumado únicamente dos victorias (20%), un empate (10%) y siete derrotas (70%). Su peor racha de resultados de la presente campaña. En cuanto al desglose de dicha estadística, en Liga ha sumado dos triunfos (Elche y Alavés), tres derrotas (Barcelona, Real Madrid y Betis) y un empate (Osasuna); en Copa del Rey esa eliminación por 2-1 en octavos ante el Racing; y por último, en Champions League, 3/3 encuentros perdidos (Copenhague, Ajax y Leverkusen). De hecho, el equipo todavía no conoce la victoria en el inicio de esta segunda mitad de campaña. Además, de los últimos cinco partidos (contando Liga y Champions) ha sumado un empate y cuatro derrotas. Cierto es que el calendario no ha sido el idóneo, enfrentándose a rivales importantes.

LALIGA:

Villarreal-Barcelona (0-2)

Betis-Villarreal (2-0)

Villarreal-Real Madrid (0-2)

Osasuna-Villarreal (2-2)

Elche-Villarreal (1-3)

Villarreal-Alavés (3-1)

COPA DEL REY:

Racing de Santander-Villarreal (2-1)

CHAMPIONS LEAGUE:

Villarreal-Copenhague (2-3)

Villarreal-Ajax (1-2)

Leverkusen-Villarreal (3-0)

Esta temporada, hemos visto una doble cara antagónica en este Villarreal: un equipo poderoso y temible en Liga, con un rendimiento fulgurante, y en contraposición, esa debilidad e insuficiencia tanto en Champions como en Copa. No obstante, esas dificultades fuera de la competición doméstica están pasando factura a sus resultados nacionales. Ahora, con toda la carne puesta en el asador en Liga, los de Marcelino encaran la segunda vuelta de la temporada con la máxima recuperar ese nivel óptimo de rendimiento que deslumbró a todos, y así cumplir con ese gran objetivo de asegurar la cuarta plaza y, por consiguiente, la clasificación a la máxima competición europea por segunda vez en toda su historia.

La Champions "distrae" al Villarreal

Sin duda, una de las mayores sorpresas de la temporada ha sido contemplar esa mala imagen y bajo rendimiento del Villarreal en Champions League. Esas siete derrotas y un empate han condenado a los amarillos a una descalificación inmediata de la élite europea. El conjunto castellonense dijo adiós de la peor forma posible: penúltimos con tan solo 1 punto de 24 posibles (36º), sin conocer la victoria y con un 'gol average' muy desigual —con 5 tantos a favor y 18 en contra. Esta disparidad de resultados entre Liga y Champions es lo que ha llevado a encender las alarmas, especialmente tras demostrar esa suficiencia a nivel nacional, ese poderío ofensivo y con una plantilla profunda y altamente competitiva para afrontar la gran cantidad de partidos. De estos últimos diez partidos mencionados anteriormente, tres derrotas consecutivas corresponden a esta competición. Por tanto, esas nuevas caídas han "distraído" a un Villarreal que, a pesar de no haber ganado tampoco en los anteriores encuentros, mantenía esa solidez en Liga.

Afianzar la cuarta plaza

A pesar de esta racha adversa de resultados, el submarino amarillo mantiene un buen colchón de puntos cosechados en la primera parte de la temporada. Ahora mismo, ocupan la 4ª posición de la clasificación, con 42 puntos y un partido menos por disputar ante el Levante en el Ciutat. Asimismo, mantienen una ventaja de siete puntos al Betis, uno de los perseguidores directos, y un +16 de 'gol average'. No obstante, el Villarreal no debería perder el foco ni en su defecto relajarse, ya que tienen perdido ese duelo particular con el equipo verdiblanco, con ese empate 2-2 en La Cerámica y esa derrota reciente por 2-0 en La Cartuja. Otro de los seguidores directos en esa lucha por estar entre los cuatro primeros es el Espanyol, el rival de esta jornada 23. Un choque de alta complejidad ante el equipo de Manolo González que, a pesar de encadenar también una mala dinámica, siempre es un rival de máxima dificultad.

Un febrero exigente, con dos derbis a la vista

Por otra parte, a los de Marcelino les espera un calendario de febrero no muy difícil, pero exigente. Además de ese aguerrido encuentro frente al combinado perico por la lucha europea, seguidamente los amarillos se toparán con un Getafe de Bordalás en el Coliseum necesitado de puntos y siempre peleador hasta el final. Pero no queda ahí la cosa. Los de la Plana Baixa cerrarán este arduo mes con dos derbis valencianos: el primero, el 18 de febrero ante el Levante UD en el Ciutat de València, para cumplir con ese partido aplazado; y el segundo, el 22 de febrero frente al Valencia CF en la Cerámica. Es decir, un cara a cara contra dos rivales vecinos que vienen con la urgencia máxima de ganar partidos para respirar en esa pelea por la permanencia. Dos derbis siempre difíciles, pero estos lo serán aún más por la presión de sumar puntos a toda costa. Dos batallas por la salvación que el Villarreal deberá superar para seguir con sus objetivos particulares.

Pero este Villarreal ya ha demostrado que tiene mimbres de sobra, con ese enorme potencial goleador, efectividad, resistencia y jugadores de primer nivel para recuperar su mejor nivel y seguir con paso firma en LaLiga. Es el momento de seguir trabajando más duro que nunca, corregir errores y pulir detalles para volver a ser ese equipo temible por todos. Sin distracciones, sin abandonos, con la mente puesta en tener esa regularidad de resultados con el objetivo de consolidarse entre los cuatro primeros y quien sabe si competir (como ya lo estaba haciendo) por esa tercera plaza con todo un Atlético de Madrid.