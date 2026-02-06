Gerard Moreno enciende las alarmas en el Villarreal

Gerard Moreno ha sido una de las ausencias destacadas en el entrenamiento matinal del Villarreal de este viernes, tal y como se ha podido ver en el vídeo de A Punt Esports en redes sociales. El delantero catalán, que llega tras ser decisivo con dos goles en la última victoria frente a Osasuna, ha trabajado al margen del grupo con un plan específico, siguiendo la gestión habitual del cuerpo técnico con uno de sus jugadores más importantes.

Los jugadores del Villarreal celebrando el gol de Gerard Moreno ante el Osasuna / LaLiga

A pesar de ello, desde el club no lo dan por descartado para el compromiso del próximo lunes ante el Espanyol. La evolución del atacante en las próximas sesiones será determinante para conocer si puede entrar finalmente en la convocatoria, en un partido clave para un Villarreal que busca consolidar su buena temporada a pesar de los últimos resultados.

El conjunto amarillo atraviesa un momento extraño de resultados en LaLiga, con una racha de dos derrotas consecutivas, lo que unido a su papel europeo y a la eliminación copera en diciembre ha generado ciertas dudas, pero no hay drama posible. Tras un inicio de curso regular de grandes resultados y colocado en la parte alta de la tabla, el equipo ha encontrado algunas dudas por el camino pero visto con perspectiva su temporada es fantástica.

La visita al Espanyol se presenta como una nueva oportunidad para recuperar esa línea ascendente, aunque el cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios con su delantero estrella. Por ahora, prudencia y seguimiento diario, con la esperanza de que Gerard Moreno pueda volver a liderar al Villarreal en un duelo importante para sus aspiraciones ligueras.