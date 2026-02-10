Acierto total del Villarreal CF: Moleiro golea a Baena

Alberto Moleiro está de dulce. Lo que toca con su maravillosa pierna diestra lo convierte en oro para el Villarreal CF. Partiendo desde el lado izquierdo del centro del campo, el isleño brilló con luz propia en la goleada del Submarino sobre el RCD Espanyol (4-1). Autor de un gol y una asistencia, fue el MVP de la noche, el mejor por ambos lados en términos estadístico y también, futbolísticos.

Tal es el rendimiento sobresaliente que está dando Moleiro que en La Cerámica muy pocos añoran ya a Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid. Futbolista excelente, el exgroguet trata de consolidarse entre el duro contexto competitivo del equipo de Diego Simeone. De hecho, no marca ni asiste en un gol desde hace más de dos meses. Una historia muy diferente a la del que se fichó como su sustituto en el Villarreal. Moleiro va lanzado. A estas alturas de curso, el ex de Las Palmas suma nueve goles y cuatro asistencias en la Liga.

Moleiro: el medio con más gol de la Liga

El futbolista amarillo, de 22 años, está rompiendo todos los registros. Con esas nueve dianas, es el centrocampista más goleador de la competición por delante de internacionales absolutos como Dani Olmo y Pablo Fornals, ambos con seis dianas. Referente de la sub-21, el jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife llama a las puertas de Luis de la Fuente con el Mundial en el horizonte.

Lejos de esas cifras, por el momento, se halla Baena con dos goles y una asistencia. Y lejos de lo que logró la pasada campaña como una de las estrellas del Villarreal de Marcelino. Entonces, el almeriense de Roquetas de Mar terminó la Liga con siete tantos y... ¡diez asistencias! Su temporada impulsó al Atlético a lanzarse a pagar 42 millones de euros para cerrar su fichaje. Una cantidad que, visto lo visto, el Submarino de Fernando Roig ha reinvertido perfectamente. Con bastante menos de la mitad, 16 millones, Alberto Moleiro está haciendo olvidar a Baena.

Para Baena, todo sea dicho, no está siendo un año sencillo por culpa de las lesiones. Percances que cuando ha empezado a carburar le han cortado el ritmo. Primero una lesión muscular y una apendicitis le forzaron a empezar el curso como suplente, hasta el 18 de octubre no pudo estrenarse como titular. A la semana siguiente le marcó al Betis, y en diciembre volvió a anotar ante el Barcelona, aunque se lesionó del muslo y no regresó hasta enero. Hoy, tras la remodelación de Simeone, en el último mercado, parte como reserva.

Marcelino: potenciador de rendimientos

Hay un denominador común en el buen rendimiento de uno y otro como jugadores del Villarreal: Marcelino García. Tanto Moleiro como Baena han explotado lo mejor de su fútbol en la élite de la mano del entrenador asturiano. Una vez más, el ex del Valencia CF demuestra su capacidad para potenciar lo que ofrecen los jugadores.