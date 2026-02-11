Preocupación en el Villarreal CF con Gerard Moreno

La preocupación se ha instalado en el Villarreal CF tras la ausencia de Gerard Moreno en los entrenamientos previos al partido ante el Getafe. El delantero catalán, capitán y referente ofensivo del Submarino, no fue titular frente al Espanyol en el Estadio de la Cerámica debido a unas molestias arrastradas durante la semana. Tres días antes de la próxima jornada de LaLiga, el atacante sigue sin ejercitarse con el grupo y su presencia es, a esta hora, una incógnita.

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, explicó tras el último encuentro que la decisión de dejar a Gerard Moreno fuera del once inicial fue consensuada entre todas las partes. Sin embargo, la situación sorprende, ya que en los días previos se transmitía optimismo respecto a su disponibilidad. El cambio de escenario ha generado inquietud en el entorno amarillo, especialmente por la importancia del futbolista en el esquema ofensivo.

Gerard Moreno, duda clave para el Villarreal ante el Getafe

La ausencia de Gerard Moreno en la sesión posterior al partido anterior ya había encendido las primeras alarmas en Vila-real. El hecho de que no se le viera en el entrenamiento inicial de la semana confirmó que no se trataba de una simple molestia pasajera.

El delantero catalán es el máximo goleador histórico del Villarreal CF y una pieza estructural en el sistema de Marcelino. Su capacidad para asociarse, generar espacios y definir en los metros finales convierte cualquier problema físico en un contratiempo mayúsculo para el equipo. La posible baja de Gerard Moreno ante el Getafe obligaría al técnico asturiano a replantear su ataque en un tramo decisivo de la temporada.

Moleiro y Gerard Moreno celebran un gol / EFE

Por el momento, el club no ha emitido un parte médico detallado, lo que mantiene la incertidumbre sobre el alcance exacto de las molestias. La evolución en las próximas horas será determinante para saber si puede entrar en la convocatoria.

Thomas regresa tras 12 días y Alfon sigue en recuperación

En contraste con la preocupación por Gerard Moreno, el Villarreal CF ha recibido una noticia positiva con el regreso de Thomas a los entrenamientos. El centrocampista ghanés, que fue duramente criticado por Marcelino tras la debacle en Leverkusen, ha completado la sesión con el grupo después de 12 días de inactividad.

Su vuelta supone una alternativa más para el centro del campo de cara al partido ante el Getafe, donde el Submarino necesita recuperar sensaciones y estabilidad competitiva. Thomas podría entrar en la convocatoria si mantiene buenas sensaciones físicas durante la semana.

Por su parte, Alfon González, continúa con su proceso de recuperación de la lesión en el sóleo que arrastra desde hace aproximadamente seis semanas. El reciente fichaje ofensivo todavía no ha podido tener continuidad desde su llegada y el cuerpo técnico prefiere no acelerar plazos para evitar recaídas.

Freeman, Negueroles y Alfon, durante la presentación oficial en La Cerámica. / MANOLO NEBOT - PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

Parte médico del Villarreal: sin avances en los lesionados de larga duración

El panorama en la enfermería del Villarreal CF sigue siendo complejo. Logan Costa, Juan Foyth y Pau Cabanes no presentan avances significativos en sus respectivas lesiones de gravedad, por lo que continúan al margen del grupo.

Juan Foyth, tendido sobre el césped de La Cerámica tras caer lesionado / EFE

La nota relativamente positiva la pone Kambwala. El joven central de 21 años ha realizado una sesión de entrenamiento a inicios de febrero y evoluciona favorablemente. Se espera que pueda reincorporarse con normalidad durante el mes de marzo, aunque sin previsión inmediata de competir al máximo nivel.

Noticias relacionadas

Con este escenario, el Villarreal afronta el próximo compromiso liguero pendiente de la evolución de Gerard Moreno, cuyo estado físico marca el pulso del equipo. La incertidumbre sobre su disponibilidad aumenta la tensión en una semana clave para los intereses del Submarino en LaLiga.