La gran ambición del Villarreal CF

Desde la llegada de Marcelino García Toral a tierras "groguetas", el Villarreal CF no deja de pensar y soñar en grande. Y no es para menos... Los números hablan de un equipo arrollador y prácticamente imparable en LaLiga. Aunque el rendimiento en las otras dos competiciones (Champions y Liga) ha sido muy dispar y eliminatorio, los de la Plana Baixa tienen la oportunidad de batir dos nuevos récords esta temporada y así seguir rubricando una historia. Pero, ¿qué historia? La respuesta es clara: completar un año histórico, inédito e inolvidable en la competición nacional. Y van camino de ello. El sendero es largo y arduo, y el calendario aprieta, pero esta plantilla, profunda y plagada de jugadores de primer nivel, ha demostrado ser inmune a la exigencia y al sobresfuerzo de competir al máximo en la Liga. Y sí, los dos reveses en los otros campeonatos han dolido mucho en La Cerámica, aunque no han afectado en absoluto a sus pretensiones domésticas. De hecho, a pesar de vivir sus dos peores meses de la presente campaña —con dos victorias en diez partidos—, los amarillos se han recompuesto sobradamente, con una nueva goleada en casa por 4-1 ante el Espanyol, uno de sus perseguidores.

Pero no solo se trata de una victoria aplastante más, sino de una rotunda declaración de intenciones: la contundencia en las áreas ha vuelto, el poderío y efectividad goleadora ha vuelto, la letalidad al contragolpe ha vuelto, la fiabilidad como local ha vuelto y los grandes jugadores como Moleiro, Mikautadze o Pépé han vuelto a brillar. Una exhibición de pegada, solidez defensiva y calidad propia de un equipo que quiere ser más ambicioso que nunca, especialmente tras caer eliminado de las otras competiciones. El principal (y único) foco está en LaLiga, pero no de cualquier forma..., sino con la fe, ambición y determinación de lograr un resultado para la historia.

Mouriño celebrando junto a Moleiro uno de los goles ante el Espanyol / LALIGA

Asaltar la tercera posición

Por ello, bajo la máxima de la regularidad, concentración y trabajo duro, el conjunto groguet quiere romper dos nuevos récords esta temporada: afianzar la cuarta posición y, por consiguiente, lograr la segunda clasificación consecutiva a Champions League de su historia, además de asaltar esa tercera plaza que el Atlético de Madrid monopoliza desde la llegada del Cholo Simeone en 2011. No será nada fácil... aunque la ilusión está instalada en una afición que confía plenamente en los suyos. Pensar en grande, actuar como grandes y, en definitiva, ser grandes. Porque los resultados en Liga avalan de sobra el deseo máximo de este equipo y de todo un pueblo. Durante esta temporada, el conjunto groguet ya ha llegado a ocupar ese puesto que reconoce al tercer mejor equipo español y cuenta con numerosas estadísticas a su favor. Actualmente, los rojiblancos son terceros y los amarillos, cuartos, ambos empatados a 45 puntos. Ese sorpasso no se ha producido esta jornada por la diferencia de goles, ya que el Villarreal encajó ese tanto final ante el Espanyol y se queda con un +19. En cambio, el Atlético la cierra con un +20. Un gol de diferencia hay de separación entre uno y otro.

No obstante, el Villarreal cuenta a su favor con dos "desventajas" del Atlético de Madrid: siguen vivos en las tres competiciones, lo que se traduce en una sobre exigencia y un mayor desgaste y, en consecuencia, pasar factura (como ya pasa) en los resultados ligueros. Y es que el conjunto madrileño, con un mayor presupuesto, trayectoria consolidada y mejores jugadores, está a 13 puntos del Barcelona, el actual líder de la competición. Y estamos a febrero. Una distancia prácticamente inalcanzable para los del Cholo Simeone. Además, el otro factor diferencial que beneficia a los amarillos en esa pelea por la cuarta/tercera plaza es la inconsistencia rojiblanca fuera del Metropolitano o ante rivales más pequeños, lo que condiciona directamente sus posibilidades. Mientras que el Villarreal es el cuarto mejor visitante, con 17 puntos y un partido menos, el Atlético, está séptimo, con 14 puntos.

Los colchoneros han obtenido el 68,9% de los puntos como local y el 31,1% como visitante. Unas cifras que se han repetido con frecuencia en las últimas temporadas. Sin embargo, los atléticos no lo pondrán nada fácil y, ese duelo de vuelta en feudo groguet, será determinante para ver quien sale ganando en este trepidante cara a cara. En cuanto al valor de mercado de las plantillas, la de Marcelino es la quinta más valiosa: 250 millones de euros, y la del Cholo es la tercera más valiosa: 584 millones de euros. Es decir, el equipo rojiblanco cuesta más del doble que la grogueta. Una distancia considerable, aunque, reducida y cercana en los últimos años, gracias a esa gran gestión económica de los Roig.

Moleiro brilla en Villarreal: nueve goles y cuatro asistencias en Liga / LALIGA

La era Simeone eclipsa al Villarreal

Desde que está el Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid, el Villarreal nunca ha sido capaz de lograr la tercera posición en LaLiga. Exceptuando esas dos ligas ganadas por los colchoneros: temporada 2013/2014 y 2020/2021, los rojiblancos han ocupado tanto la segunda (dos veces) y tercera posición (ocho veces) como la cuarta (una vez) o quinta (una vez). Es decir, una hegemonía total en esas plazas que le han llevado a ser indudablemente el tercer mejor equipo español de la categoría. E incluso con opciones serias y con la oportunidad de arrebatarle dos títulos en catorce años a Barcelona y Real Madrid.

Por su parte, el submarillo amarillo ha ido alternando temporadas menos exitosas —mitad tabla o en Segunda División— y otras más potentes, ocupando, como máximo, la cuarta posición, concretamente en la campaña 2015/2016 con Marcelino al frente. En la 2012/2013 transitó por la categoría de plata, precisamente en un año donde el Atlético volvería quedar tercero otra vez. Estos son los números completos desde la temporada 2011/2012 hasta la 2024/2025:

2011/2012: Villarreal (18º), con 41 puntos / Atlético de Madrid (5º), con 56 puntos

2012/2013: Villarreal en Segunda División / Atlético de Madrid (3º), con 76 puntos

2013/2014: Villarreal (6ª), con 59 puntos /Atlético de Madrid (1º), campeón con 90 puntos

2014/2015: Villarreal (6º), con 60 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 78 puntos

2015/2016: Villarreal (4º), con 64 puntos /Atlético de Madrid (3º), con 88 puntos

2016/2017: Villarreal (5º), con 67 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 78 puntos

2017/2018: Villarreal (5º), con 61 puntos / Atlético de Madrid (2º), con 79 puntos

2018/2019: Villarreal (14º), con 44 puntos / Atlético de Madrid (2º), con 76 puntos

2019/2020: Villarreal (5º), con 60 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 70 puntos

2020/2021: Villarreal (7º), con 58 puntos / Atlético de Madrid (1º), camepón con 86 puntos

2021/2022: Villarreal (7º), con 59 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 71 puntos

2022/2023: Villarreal (5º), con 64 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 77 puntos

2023/2024: Villarreal (8º), con 53 puntos / Atlético de Madrid (4º), con 76 puntos

2024/2025: Villarreal (5º), con 70 puntos / Atlético de Madrid (3º), con 76 puntos

Marcos Llorente y Pablo Barrios pugnando con balón con Ayoze Pérez / LALIGA

Las estadísticas permiten soñar

Las estadísticas no fallan. Los de Marcelino cuentan con varios registros sensacionales, propios de un equipo que quiere ser el tercer mejor equipo español esta temporada. Estas son todas las estadísticas que cuentan a favor el submarino amarillo:

4º mejor local , con 28 puntos. El Atlético, 2º mejor anfitrión, con 31 puntos. Las dos derrotas son ante Real Madrid y Barcelona.

, con 28 puntos. El Atlético, 2º mejor anfitrión, con 31 puntos. Las dos derrotas son ante Real Madrid y Barcelona. 2º más goleador como local , con 27 tantos

, con 27 tantos 4º mejor visitante , con 17 puntos. 16 goles a favor y 14 en contra.

, con 17 puntos. 16 goles a favor y 14 en contra. 3º más goleador como visitante , con 16 tantos

, con 16 tantos 3º más goleador , con 43 dianas

, con 43 dianas 4º menos goleado , con 24 tantos encajados

, con 24 tantos encajados 5º equipo con más goles esperados o expected goals (xG), con 33,5. Solo lo superan Betis, Atlético, Real Madrid y Barcelona. Es decir, los amarillos generan muchas ocasiones claras de gol...

No obstante, está última estadística contiene un matiz crucial, que decanta la balanza a favor de los groguets: su efectividad. El Villarreal lidera LaLiga en rendimiento goleador, siendo el equipo que mejor aprovecha sus oportunidades de gol en relación con el peligro generado. Esta temporada han anotado 43 goles, una cifra que supera en 9,5 puntos su xG. En este ranking de eficacia le siguen el Elche, con un balance de +5,3 (31 goles frente a 25,7 xG), y el Barcelona, con un +4,1 (62 goles frente a 58,9 xG). Por tanto, los amarillos son el club que mejor rentabiliza sus ocasiones de la competición.

Lo que está claro es que el Villarreal CF mantiene una sólida ventaja de siete puntos con el quinto clasificado que es el Betis, con 38 puntos. En consecuencia, los de Marcelino, con todas estas estadísticas a su favor y con el gran rendimiento mostrado esta temporada, quieren seguir fuertes, efectivos y dañinos en esta segunda vuelta. De momento, con la aspiración de alcanzar esa segunda clasificación consecutiva a Champions de su historia, luego ya se verá... Aunque el equipo quiere lograr su gran ambición: conquistar esa tercera plaza y desplazar a un todopoderoso Atlético que la retiene como nadie. El próximo encuentro ante el Getafe es clave para seguir recordando esos espectaculares parones de la primera vuelta, demostrar esa fortaleza fuera de casa y continuar ganando impulso en esa pelea por la cuarta o tercerza plaza. El sueño continúa, y los groguets lo saben.