Marcelino puede igualar ante el Getafe su peor racha sin dejar la portería a cero
La peor racha del técnico asturiano en el banquillo del Villarreal es de doce partidos y se produjo la pasada campaña
El entrenador del Villarreal Marcelino García Toral buscará esta jornada ante el Getafe cerrar su portería para no igualar su peor racha de partidos seguidos recibiendo al menos un gol, que es de doce encuentros.
La peor racha del técnico asturiano en el banquillo del Villarreal es de doce partidos y se produjo la pasada campaña, desde la jornada uno a la once de Liga, además de un partido de Copa del Rey ante el Poblense.
En la actualidad, el equipo castellonense suma once partidos seguidos sin lograr dejar la portería cero, entre los partidos de la Liga de Campeones frente al Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen; el partido de Copa en Santander; y los partidos de Liga ante el Elche, Barcelona, Alavés, Betis, Real Madrid, Osasuna y Espanyol.
En la competición liguera lleva más de dos meses sin dejar la puerta a cero y la última vez que lo consiguió fue precisamente ante el Getafe, su próximo rival, el pasado 6 de diciembre cuando se impuso por 2-0 en La Cerámica.
