Thomas Partey, acusado de dos nuevos casos de violación

El centrocampista ghanés Thomas Partey, actualmente en el Villarreal, ha visto cómo el escándalo que rodea su figura se intensifica con dos nuevos cargos de violación en Reino Unido, según han confirmado varios medios y fuentes judiciales este jueves.

Las nuevas imputaciones, autorizadas por la Fiscalía de la Corona británica, se suman a un caso jurídico ya complejo que ha ido acumulando denuncias y que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en la carrera del veterano futbolista.

Qué se sabe de las nuevas acusaciones

Las dos nuevas acusaciones se derivan de una denuncia independiente registrada en 2020 por una mujer distinta a las presuntas víctimas anteriores, según detalla la agencia EFE recogida en varios medios. Estas supuestas agresiones, que se consideran “no recientes”, han sido objeto de una nueva investigación de la Metropolitan Police de Londres, que culminó con la presentación formal de cargos.

Ante esta evolución, Partey deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo de 2026, según los plazos fijados por las autoridades británicas.

Un proceso que ya estaba en marcha

No es la primera vez que el nombre del mediocampista aparece vinculado a acusaciones de carácter sexual. En julio de 2025, la Policía Metropolitana y la Fiscalía de la Corona iniciaron otro proceso contra Partey por cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual, todos ellos relacionados con hechos supuestamente cometidos entre 2021 y 2022 durante su etapa en el Arsenal.

Partey se declaró no culpable de esos cargos durante una vista en septiembre de 2025 y un juicio por esas imputaciones está programado para el 2 de noviembre de 2026.

Thomas Partey con el Arsenal FC / EFE

Libertad bajo fianza y condiciones estrictas

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Partey continúa en libertad condicional bajo una serie de condiciones estrictas: debe notificar con al menos 24 horas de antelación cualquier viaje internacional y tiene prohibido contactar a las presuntas víctimas.

Esto también le ha permitido, hasta ahora, seguir ejercitando como futbolista profesional con el Villarreal, aunque su protagonismo en el equipo ha sido limitado y su presencia en los últimos partidos ha sido mínima.