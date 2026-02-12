¿Cuándo vuelve Gerard Moreno? Tiempo de baja y plazos de recuperación

El Villarreal CF trabaja con cautela en la recuperación de Gerard Moreno, que ha sido pieza clave en el ataque groguet a pesar de sus últimas molestias musculares y ha quedado en el centro de la atención para las próximas semanas de LaLiga EA Sports. El delantero catalán ha estado trabajando al margen del grupo en las últimas sesiones debido a unas molestias que le impidieron participar en el partido liguero frente al RCD Espanyol. Aunque Gerard se entrenó con el grupo en algunos entrenamientos previos, no llegó a estar en condiciones óptimas antes del duelo y el cuerpo técnico, encabezado por Marcelino García Toral, decidió no arriesgar con su presencia en el once inicial por precaución después de que se probase en el calentamiento.

Estrategia de recuperación

Según fuentes cercanas a la planificación deportiva, el plan trazado por el Villarreal pasa por no forzar la participación de Gerard en el próximo compromiso liguero ante el Getafe CF, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga. El objetivo es garantizar que su incorporación al equipo sea efectiva y sostenida, evitando recaídas que puedan prolongar su periodo de baja. La idea del club, según el Periódico Mediterráneo, es que el delantero catalán pueda estar en condiciones de competir para el partido aplazado frente al Levante UD, programado para la próxima semana.

Los jugadores del Villarreal celebrando el gol de Gerard Moreno ante el Osasuna / LaLiga

Una pieza fundamental del ataque

Gerard Moreno sigue siendo una figura determinante para el Villarreal, tanto por su capacidad goleadora como por su presencia estratégica en el esquema ofensivo, y su recuperación es una de las prioridades del cuerpo técnico en este tramo de la temporada.