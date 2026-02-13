Mikautadze afila el cuchillo goleador

Georges Mikautadze sigue afinando, puliendo y perfeccionando su rendimiento, tanto asistente como goleador. El georgiano, consciente de ser el fichaje más caro de la historia del club (30 millones de euros), quiere firmar una segunda vuelta de temporada a la altura de lo que es: un "killer" en mayúsculas. Sin tener su mejor comienzo de temporada y sin encontrar esa regularidad goleadora inherente al jugador, el delantero de 25 años acumula 12 participaciones de gol: ocho dianas y cuatro asistencias en todas las competiciones (Liga, Copa y Champions). No obstante, esta temporada han convivido dos versiones de Mikautadze: una potente y goleadora en competición doméstica (seis goles y cuatro asistencias), y otra más discreta e improductiva en la máxima competición europea (un gol). A pesar de ello, el ex del Olympique de Lyon tiene la oportunidad de cerrar una gran segunda vuelta en LaLiga, demostrar su importancia y sacar a relucir su artillería pesada: los goles.

De momento, aunque su último gol fue el 10 de enero de 2026 ante el Deportivo Alavés (victoria por 3-1), el internacional con Georgia se reencontró no solo con el gol ante el Español (victoria por 4-1), sino también con esa voracidad, letalidad en el área y capacidad asociativa con el resto de jugadores de ataque. Pero no fue un gol cualquiera... fue un golazo made in Mikautadze. Un voleón acrobático en el área pequeña tras un gran centro de cabeza de Buchanan. Por su parte, Dmitrović, fusilado a quemarropa, nada pudo hacer ante lo que es una de las especialidades del georgiano: un depredador del área.

Además, contribuyó en el cuarto gol groguet tras una buena asociación en transición con Moleiro, que terminaría cerrando otra goleada histórica. Uno de sus mejores partidos de la presente campaña en Villarreal. Mikautadze no solo es un delantero con un instinto goleador devorador, también tiene esa capacidad para generar espacios con sus movimientos constantes, velocidad y habilidad regateadora en el uno contra uno y esa facilidad combinativa con los Moleiro, Pépé, Buchanan... Es decir, un delantero móvil: versátil, ágil y letal. Sus 17 goles y 9 asistencias en tierras francesas ya atisbaban el enorme potencial de este jugador, aunque su mejor versión aún está por llegar a La Cerámica.

Mikautadze armando su volea acrobática para firmar un golazo ante el Espanyol / LALIGA

Alcanzar su mejor versión

Sin duda, una de las claves el Villarreal para lograr sus ambiciosos objetivos en Liga esta temporada pasan por recuperar el prime, es decir, la mejor versión del georgiano en ataque. Y de momento, va por buen camino. Para ello, el originario de Lyon necesita una regularidad y consistencia en su juego, y en consecuencia, ser más determinante en la parcela ofensiva grogueta. Sus cifras en este inicio de 2026 sus francamente buenas, aunque podrían ser mejores: tres goles y dos asistencias en ocho partidos en todas las competiciones. Concretamente, esos registros los ha logrado en seis encuentros de Liga y, por tanto, tienen un valor goleador/asistente mayor.

Con un enorme potencial y amplio margen de mejora, la estancia y los números de Mikautadze en tierras amarillas se ven beneficiadas por tres razones: la primera, por Marcelino García Toral, experto en exprimir lo mejor de sus jugadores; la segunda, por la identidad ofensiva del equipo, con esa verticalidad, transiciones y contragolpes mortíferos y, lo tercero, por la calidad de los jugadores, rodeado de grandes figuras como Nicolas Pépé, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Buchanan..., y tantos otros nombres propios con los que se entiende a la perfección. Además, se le suma un aliciente más: una retroalimentación de amor y pasión entre él y los aficionados groguets. Por tanto, el georgiano lo tiene todo a su favor para brillar en Villarreal, y firmar una segunda vuelta histórica en términos goleadores. Su efectividad e instinto goleador serán claves para beneficiarse de todo un entramado ofensivo generador de un alto volumen de ocasiones de peligro y con ferocidad al contraataque ideal para sus características y estilo de juego ofensivo.

En cuanto a sus estadísticas globales, Mikautadze es el tercer máximo goleador del equipo en Liga, con seis dianas, únicamente superado por Gerard Moreno (siete goles) y por un estelar Alberto Moleiro (nueve goles). Asimismo, es el segundo máximo asistente, con tres asistencias, registro nuevamente liderado por el extremo canario, con cuatro. Todo ello, en 17 partidos (12 como titular) en competición nacional, concretamente un total de 1067 minutos, el décimo de la plantilla. También es el tercero que más oportunidades claras crea en el equipo, con cinco; pero el que más grandes oportunidades desperdicia, con diez. No obstante, un dato revelador de su gran eficacia goleadora son los goles esperados, es decir, la probabilidad de que un tiro termine en gol. El georgiano tiene un 4,51 de xG, lo que se traduce en 1,5 puntos menos en relación con los seis tantos anotados. Es decir, ha marcado 1,5 goles más de lo esperado, lo que refleja esa capacidad para aprovechar sus oportunidades de gol. Sin ser exagerada, es una buena racha para la que seguir creciendo.

Dar descanso a Gerard Moreno

Por su parte, Gerard Moreno se quedó fuera de la convocatoria en el encuentro ante el Espanyol tras sufrir unas molestias físicas durante la semana. Marcelino decidió no forzar a la leyenda grogueta y, por tanto, darle margen para recuperar de nuevo un estado físico óptimo. Esta parece ser la hoja de ruta a seguir del técnico asturiano con el atacante catalán, cuya presencia este sábado ante el Getafe parece descartada. La idea es no forzarle, cuidarle y darle descanso como mínimo hasta el próximo derbi autonómico el miércoles ante el Levante UD en el Ciutat de València. El capitán y líder del submarino amarillo es uno de los hombres más importantes (si no el más importante) del equipo. No es un simple "9", es un delantero capaz de marcar la diferencia, con una calidad técnica como pocos: el eje catalizador de los ataques del equipo y el nexo que conecta la defensa y el ataque. Bajo esa inteligencia táctica, destreza con balón y capacidad goleadora se encuentra un pilar indispensable en este equipo. Por ello, y teniendo en cuenta su historial de lesiones, conviene no precipitarse y cuidar al máximo a su estrella.

Ahora, con la baja casi asegurada de Gerard, Mikautadze se postula como la referencia máxima de este equipo ante el Getafe en el Coliseum. Una visita siempre difícil, donde Marcelino y Bordalás se medirán las caras, aunque con objetivos y dinámicas opuestas. En ese escenario aparece el nombre del georgiano, en una nueva oportunidad para seguir con su racha goleadora, guiar los ataques de su equipo y demostrar galones con una actuación de primer nivel. Su ambición, compromiso y sacrificio siempre le dan un punto extra a la innata calidad que ya posee en sus botas el georgiano. Su mejor versión está muy cerca... y así lo ansían los aficionados groguets, encantados con su figura. Mejorar, crecer y pelear para lograr ese punto álgido de madurez y desarrollo futbolístico. Como siempre ha hecho durante toda su carrera.