El técnico cumple 200 partidos con el Villarreal

El duelo frente al Getafe CF no será uno más para Marcelino García Toral. El técnico asturiano alcanzará la cifra redonda de 200 partidos oficiales al frente del Villarreal CF, un registro que confirma su peso en la historia reciente del club amarillo. Marcelino ya ha superado a Manuel Pellegrini en número de partidos de Liga al frente del Villarreal. El técnico chileno se sentó en el banquillo groguet en 190 encuentros, una cifra que el entrenador asturiano ha dejado atrás al alcanzar los 199 compromisos ligueros, registro que redondeará hasta los 200 este fin de semana.

El técnico asturiano ha cosechado 96 triunfos, 50 igualadas y 52 derrotas. Unos números que lo sitúan entre los entrenadores más eficaces que han pasado por el banquillo amarillo, respaldado por un porcentaje de victorias que roza el 48%.

Deja en el aire su continuidad

No obstante, su futuro más allá del próximo 30 de junio, día en el que expira su vinculación contractual, continúa en el aire. El entrenador, lejos de zanjar cualquier especulación, volvió a mostrarse prudente en su última comparecencia y evitó pronunciarse de forma tajante sobre su continuidad, alimentando así la incertidumbre en torno a su futuro.

“Ya llegará el momento adecuado para ver el futuro, lo que es mejor para el Villarreal y para todas las partes. Ahora lo importante es centrarnos en el juego”, señaló en rueda de prensa.

El técnico asturiano quiso poner el foco en el rendimiento del equipo y calificó la temporada liguera del Villarreal como “extraordinaria y difícil de repetir”

Con relación al compromiso frente al Getafe, el técnico groguet alertó del nivel de dificultad que plantea el conjunto azulón. “Es un equipo que concede muy poco atrás y que encaja pocos goles. Practica un juego muy directo, te lleva al límite y te obliga a estar concentrado al máximo. Será un encuentro muy exigente”.

Elogios a Moleiro

Marcelino también tuvo palabras de elogio para Alberto Moleiro, destacando el crecimiento del delantero tinerfeño en las últimas jornadas. Marcelino puso el foco en su capacidad de adaptación y en su impacto dentro del engranaje ofensivo del equipo.

“Es mérito suyo. Se adaptó muy bien al equipo. Es un futbolista que está viendo ese espacio, con buen timing en la llegada. Juega en el pasillo interior en ataque, que le viene bien a sus condiciones. Es un chico supergeneroso. El mérito es suyo y también de los compañeros, que le complementan”, subrayó el entrenador, reconociendo tanto el talento individual del atacante como el trabajo colectivo que potencia su rendimiento.

Historia viva

El técnico gijonés se ha consolidado como uno de los entrenadores con mayor bagaje en el fútbol español. Suma ya 464 partidos al frente de equipos en la máxima categoría, una cifra que refleja su peso y continuidad en la élite.

A lo largo de su carrera en Primera División ha dirigido al Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Real Zaragoza, Sevilla FC, Valencia CF y Athletic Club.