Terceros... pero vigilantes

El Villarreal CF cierra la jornada 24 como tercero en la clasificación... con matices a resolver. Detrás de esa recuperación de la tercera plaza, por delante del Atlético de Madrid, se esconden tres situaciones antagónicas en un equipo cuyo único objetivo esta temporada no es otro que acabar entre los cuatro primeros y cerrar una nueva clasificación a Champions League. Primero, los de Marcelino vienen de caer por 2-1, de forma amarga e impotente, ante un Getafe de Bordalás que los anuló por completo. Segundo, en los últimos cinco partidos de Liga han sumado tres derrotas, un empate y una victoria, obteniendo un total de 4 puntos de 15 posibles. Tercero, el buen colchón de puntos sumado en la primera parte de la temporada mantiene a raya a un Betis revitalizado, que suma 3 de 3 y es un serio candidato a entrar en el Top 4. Aun así, el submarino amarillo vuelve a asaltar el tercer puesto gracias al batacazo de los del Cholo Simeone, cayendo por 3-0 ante el Rayo Vallecano en Butarque. Ambos siguen empatados a 45 puntos, aunque, esta vez, el gol average cae del lado groguet.

De momento, nada está decidido. Nada está claro. La temporada es muy larga. Mal haría el Villarreal en caer en un exceso de confianza, especialmente ante equipos en racha como el Celta de Vigo o los verdiblancos, que también sueñan en grande. Concentración, regularidad y determinación serán más que nunca necesarias para seguir firmes y arrolladores en LaLiga. Aunque los groguets venían de romper esa racha de resultados con una gran victoria por 4-1 contra el Espanyol, esta caída en Getafe es un toque de atención para no despistarse ni un segundo. Sobre todo, rivales a priori de menor escala, los más necesitados y mentalizados en fortalecerse en casa; son ese tipo de partidos donde necesitas máxima atención, intensidad y robustez, si no te pasan por encima.

Este miércoles (partido aplazado), los de Marcelino se topan con un Levante UD en horas bajas, muy tocado tras esa durísima derrota ante el Valencia, pero que venderá su piel muy cara. No estará solo, ya que contará con el apoyo incondicional de su gente en el Ciutat de València. A nivel clasificatorio, futbolístico y anímico, es una gran oportunidad para recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria, sacarle un +7 a un Betis crecido y reforzar esa tercera plaza con un +3 al Atlético de Madrid. Pero los granotas no lo pondrán nada fácil.

Mouriño disputando un duelo aéreo con Satriano / LALIGA

La trampa de Bordalás

Guerra de guerrillas, duelo aguerrido y físico, batalla intensa... llámalo como quieras. Lo que está claro es que Marcelino García Toral —como tantos otros equipos— cayó en la trampa de Bordalás. Desde el primer minuto, el Getafe neutralizó a todo un Villarreal sin ideas, sin claridad, sin precisión, e incapaz de sacar su mejor versión en el Coliseum. Un equipo bloqueado desde principio a fin, sobrepasado en intensidad y contrarrestados sus contragolpes, velocidad y calidad individual. Y es que el conjunto azulón se jugaba mucho en este encuentro y, bajo el aliento de su gente, se impuso con méritos a los amarillos. Con los Alberto Moleiro, Rafa Marín, Mikautadze, Comesaña y Ayoze Pérez esperando desde el banquillo, al equipo castellonense le faltó creatividad, agilidad en el juego y generar ocasiones claras de peligro. De hecho, tal fue el desconcierto groguet, que los getafenses tuvieron fases de dominio y mayor tenencia de balón que su rival.

La agresividad, valentía y solidez defensiva de los locales superaron a un equipo sin esa lucidez y contundencia en ambas áreas mostrada anteriormente. En la segunda parte, los amarillos reaccionaron con otro golazo de Georges Mikautadze, que atraviesa un gran estado de forma tras firmar dos dianas en los últimos dos partidos. Sin embargo, las estadísticas demuestran esa escasez de juego ofensivo e inspiración en ataque: en la primera, 0 tiros totales y 0 oportunidades generadas; y, en la segunda parte, se vio esa pequeña mejora con 8 disparos y 1 palo, aunque solo 2 a puerta. Además, en el cómputo global, el Getafe salió vencedor de los duelos, con 68 frente a 48 del Villarreal. 55 duelos terrestres (59%) frente a 39 (41%) y 13 aéreos ganados (59%) frente a 9 (41%). Esto demuestra lo combativo que es el equipo de Bordalás como anfitrión, superando a un submarillo amarillo siempre fuerte, intenso y competitivo.

Renato Veiga despejando un balón en el Coliseum / LALIGA

Fragilidad defensiva

Uno de los mayores problemas de este Villarreal está siendo la fragilidad defensiva, especialmente en los últimos meses. Una falta de contundencia, seguridad y fortaleza en defensa que está condicionando en demasía el resultado final de los partidos. Aunque, hasta la fecha, el poderío ofensivo (44 goles) contrarresta la vulnerabilidad defensiva (26 goles), el Villarreal encadena muchos partidos sin mantener la portería a cero y encajando muchos goles, especialmente en Champions League (18 goles en ocho partidos). De hecho, el Villarreal lleva desde el 6 de diciembre de 2025, victoria 2-0 ante el Getafe, concediendo goles en todos los encuentros. Es decir, 12 partidos consecutivos encajando, una racha demasiado abultada. En los últimos 18 partidos, encadena tan solo dos porterías a cero. La otra data el 8 de noviembre de 2025 en esa victoria por 0-2 ante el Espanyol.

Por tanto, al equipo de la Plana Baixa le falta ser más sólido y compacto en zona defensiva, especialmente en la defensa del área. Esta debilidad le ha llevado a conceder goles con facilidad, como por ejemplo estos dos últimos ante el Getafe. En el primero, el penalti viene precedido de una imprudencia de Renato Veiga agarrando al delantero en el área cuando tenía la posición ganada; y el segundo, viene de una pérdida muy peligrosa de Pau Navarro en la frontal, una desatención en las marcas y una mala salida de Luíz Junior ante el gol de Satriano. Más intensidad y autoridad en defensa serán necesarias para mejorar y corregir estos errores defensivos.

Tercera plaza recuperada

A pesar de caer derrotado ante el Getafe en el Coliseum, el Villarreal recupera la tercera plaza tras beneficiarse de la derrota del Atlético de Madrid en Butarque. No obstante, los de Marcelino necesitan la máxima concentración, implicación y constancia para lograr su anhelado objetivo de clasificarse a la máxima competición europea por segunda vez consecutiva en su historia. Actualmente, con esos pinchazos y el subidón del Betis, los verdiblancos están a cuatro puntos (41 puntos) de alcanzar tanto a rojiblancos como a groguets (45 puntos), aunque con un partido menos. Con las victorias ante Valencia (2-1), Atlético (0-1) y Mallorca (1-2), los de Pellegrini aprietan esa zona Champions tan competida. Lo que parecía resuelto hace unos meses, se ha vuelto a ajustar tras la bajada de pistón del Villarreal. Un +1 en el gol average de goles comparado entre el Villarreal (+18) y el Atlético (+17) ha hecho que los groguets asalten esa tercera posición tan peleada con los atléticos.

Al finalizar la jornada 21, el Betis iba sexto, con 32 puntos, mientras que los de La Cerámica eran cuartos, con 41 puntos. Es decir, una distancia de 9 puntos más ese partido aún pendiente ante el Levante. No obstante, en las últimas tres jornadas, el Villarreal suma una victoria, un empate y una derrota, consiguiendo un total de 4/9 puntos. Cinco son los puntos que se ha dejado por el camino y que ha recuperado el Betis con su pleno de victorias. Además, los amarillos tienen perdido el gol average particular con el conjunto sevillano, ya que vienen de caer el pasado mes de enero por 2-0, y empataron 2-2 en la idea. Esto significa quel, en caso de empate a puntos, los béticos adelantarían a los de la Plana Baixa.

Ayoze Pérez disputando un balón con Luis Milla y Romero / LALIGA

Rehacerse ante el Levante

Este miércoles 18 de febrero, el Villarreal tendrá la oportunidad de redimirse y rehacerse en ese partido aplazado correspondiente a la jornada 16 frente al Levante UD en el Ciutat de València. Un encuentro crucial, ya que la victoria supondría meterle un +7 al Betis y fortalecer la tercera plaza con un +3 al Atlético. A pesar de que los granotas atraviesan un momento límite, crítico y de máxima crispación, los de Luís Castro pelearán hasta el final para darle una alegría a una afición destrozada tras la derrota por 0-2 ante el Valencia en casa.

En cuanto al cara a cara entre ambos clubes, el conjunto groguet no trae buenos recuerdos de sus últimas visitas al coliseo levantinista. En primer lugar, la última vez que se vieron las caras Levante y Villarreal en Liga fue el 2 de abril de 2022, encuentro que terminó con victoria por 2-0 para los locales. En segundo lugar, granotas y groguets se han enfrentado en 18 ocasiones en el templo granota, con diez victorias amarillas (55,56%), siete derrotas (38,89%) y un empate (5,56%). Asimismo, de las últimas cinco visitas del submarino amarillo al Ciutat, tres cayeron del lado de Orriols y dos del de Villarreal. Esto demuestra que, más allá de la mala dinámica de resultados que atraviesa del Levante, visitar tierras levantinistas ha supuesto históricamente una dificultad añadida. Ahora, el Villarreal tiene que dejar atrás este pinchazo ante el Getafe, recomponerse e ir con toda la artillería a por un rival hundido anímicamente. Una gran ocasión para tirar de galones y seguir firmes en esa carrera por estar entre los cuatro mejores equipos españoles.