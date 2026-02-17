Marcelino recupera lesionados para el Levante - Villarreal... pero no a todos
El técnico asturiano no podrá contar con Gerard Moreno para la cita del Ciutat y mantiene la duda de Parejo
El Villarreal CF visita el Ciutat este miércoles con la intención de lograr una victoria importante que les permita hacerse con la tercera plaza de la clasificación en solitario. En estos momentos el Real Madrid lidera LaLiga, seguido por el Barça y con los de Marcelino empatados a puntos con el Atlético de Madrid, ambos con cuatro puntos de ventaja respecto a un Betis que viene lanzado.
Para el choque son varias las ausencias que tendrá el conjunto amarillo, ya que no podrán ser de la partida Logan Costa, Pau Cabanes y Juan Foyth. También es baja segura para el partido Gerard Moreno, tal y como ha confirmado Marcelino este martes en rueda de prensa previa al choque. Los jugadores griposos se han recuperado, mientras que Kambwala y Alfon son baja también para esta jornada.
Dani Parejo, duda hasta última hora
"Parejo tiene un problema muscular leve y podría no llegar al partido, pero quizá sí ante el Valencia CF", afirmó el entrenador amarillo al ser cuestionado por el estado del veterano centrocampista madrileño. Hay que recordar que el Villarreal enlazará dos derbis seguidos y es que al de este miércoles hay que sumar el del domingo, cuando recibirán al Valencia CF en casa.
