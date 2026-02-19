El Villarreal recupera la madurez defensiva

El muro amarillo está de vuelta. Firmeza, seguridad y contundencia volvieron a ser los protagonistas de una zaga defensiva que no cedió prácticamente nada al Levante UD. Marcelino García Toral, consciente de la necesidad de fortalecer su defensa, presenció una actuación convincente por parte de su equipo. No era ningún secreto que uno de los aspectos del juego más urgentes a corregir y/o mejorar por parte de los groguets esta temporada era ganar solidez defensiva. No obstante, esta se ha visto agravada en las últimas jornadas, con desatenciones, errores innecesarios y la imposibilidad de cerrar los partidos sin encajar gol. Pero... esta situación ha cambiado. El Villarreal quiere reencontrarse con su prime o aquella mejor versión potente y arrolladora de la primera mitad de campaña, y, al mismo tiempo, fortalecerse en defensa. Ser esa muralla compacta e impenetrable que complemente su poderío ofensivo, y, por consiguiente, encontrar ese equilibrio ataque-defensa que tantos buenos resultados ha dado esta temporada.

Además, el técnico asturiano cuenta entre sus filas con defensas de primer nivel, con calidad y experiencia, capaces de aportar ese extra de orden y estabilidad a una zaga que quiere seguir puliendo esos detalles para hacerla inquebrantable. Ante el Levante, además de recuperar la madurez defensiva, los de la Plana Baixa volvieron a conseguir una portería a cero más de dos meses después. Los amarillos llevaban desde el 6 de diciembre de 2025 —la última vez que dejaron la portería a cero— encajando en todos los partidos entre todas las competiciones. Esto equivale a doce partidos consecutivos recibiendo goles, con un total de 23 tantos concedidos. Sin duda, este era uno de los principales retos de Marcelino: apuntalar la defensa. Sin ser su mejor encuentro, con menos creatividad y ocasiones de peligro de lo habitual, la efectividad de Mikautadzey la robustez defensiva dieron un triunfo por 0-1 muy valioso en el Ciutat de València. Una victoria de mérito para seguir fuertes en la carrera por una nueva clasificación a Champions League la temporada que viene, y quién sabe si a lo grande: como tercero, por delante de todo un Atlético de Madrid.

Pau Navarro dando un pase con Carlos Espí presionando / LALIGA

El muro amarillo se recompone

Una de las claves de la recomposición del muro amarillo ante el conjunto granota fue minimizar los desaciertos, con una línea defensiva firme y concentrada desde el primer minuto. No fallaron, y eso se notó. En encuentros como estos, cerrados e igualados, las individuales marcan la diferencia. Pero, aunque no lo parezca, una defensa proactiva y vigorosa gana aquellos partidos más complicados de lo habitual. Ante el Levante, aparecieron ambas cosas, decantando el derbi autonómico hacia los visitantes. Fruto de ello fue la agresividad e intensidad en los duelos terrestres y aéreos, especialmente en la defensa del área. A pesar de tener delante al corpulento Carlos Espí, Rafa Marín y Pau Navarro completaron un gran encuentro, con acciones defensivas de mucho nivel. Además, tanto en los centros laterales como en acciones de estrategia granotas, la defensa se mantuvo firme y contundente, despejando prácticamente todo a un equipo fuerte a balón parado. Esta pareja de centrales también tiene la capacidad de romper líneas en salida de balón y conectar directamente con los medios o atacantes. No obstante, el zaguero sevillano se tuvo que retirar lesionado por molestias físicas para dar entrada a Renato Veiga.

Otro de los destacados fue Luiz Junior, quien, en clara progresión, sigue mostrándose fiable y valiente en las alturas, con grandes intervenciones, como demostró con las paradas en el mano a mano a Carlos Espí y el disparo a la escuadra de Paco Cortés. El guardameta brasileño no ha dejado de crecer en todos los aspectos desde su llegada a tierras castellonenses. Por tanto, el Villarreal ha cumplido su primer objetivo defensivo: romper la racha encajando y lograr una portería cero. Pero, ahora, su segundo objetivo pasa por mantener esa cohesión en defensa en el mayor número de partidos posibles, es decir, ser regulares. Asimismo, Sergi Cardona y Santiago Mouriño mantuvieron un gran rendimiento durante todo el partido, intensos en defensa y con incursiones en ataque. En lo estadístico, el lateral izquierdo tuvo un 90 % de precisión de pase (28/31), 6/8 duelos terrestres ganados (75%), cinco entradas, tres despejes y dos intercepciones. Por su parte, el uruguayo completó cinco entradas, siete despejes, dos intercepciones y un 76 % de precisión de pase (26/34). Una de las piezas clave e insustituibles de este Villarreal. De hecho, es el sexto jugador con más minutos del equipo, concretamente con 1433.

El crecimiento de Pau Navarro

Uno de los nombres propios de este encuentro y revelaciones de la temporada es Pau Navarro, una de las joyas de la cantera del submarillo amarillo. El central de 20 años volvió a destacar ante el Levante, mostrando solidez, fiabilidad un buen trato con balón. El castellonense tiene la capacidad para construir las jugadas desde atrás y asociarse con el resto de sus compañeros. Atrevido a pesar de su juventud. Ayer volvió a cumplir con nota, una actuación imperiosa para seguir encandilando a Marcelino y a los groguets. Tanto es así que, además cortar, recuperar y despejar todo por arriba, fue el mejor la defensa. Los números no mienten: 38/43 pases precisos (88%), 17 contribuciones defensivas, 12 despejes, 4 recuperaciones, 6/7 duelos terrestres ganados (86%) y 2/3 duelos aéreos ganados (67%). Su enorme potencial, proyección y margen de mejora le posicionan como uno de los activos más prometedores del equipo.

Noticias relacionadas

Sin duda, una joven promesa que ya no es promesa... sino un jugador que ha derribado la puerta de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. De revelación a consolidado en una línea defensiva muy competitiva y cubierta con defensas de primer nivel como Rafa Marín, Renato Veiga o los lesionados Juan Foyth, Kambwala y Logan Costa. Su gran rendimiento le ha llevado a ser titular en los últimos tres partidos (Espanyol, Getafe y Levante), y en cinco de los seis encuentros más recientes. En el cómputo global de esta temporada, suma 16 encuentros, con 12 titularidades en 12 partidos en LaLiga, un total de 1003 minutos. El internacional español Sub-20 ya es una realidad incontestable en la defensa groguet. La presencia de Pau Navarro en el once refuerza una demaración en la que el Villarreal quiere fortalecerse y seguir sumando porterías a cero que den ese extra de confianza y seguridad al equipo.