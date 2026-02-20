Marcelino: "En el Valencia CF se tomó la decisión de destruir un equipo ganador"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en la rueda de prensa previa al derbi con el Valencia CF del domingo en La Cerámica, que en el Valencia CF "se tomó la decisión de destruir inmediatamente un equipo ganador". El técnico asturiano alude, claramente, a la deriva deportiva que vive la entidad blanquinegra desde que en septiembre de 2019 el máximo accionista, Peter Lim, prescindió de sus servicios y, en meses posteriores, del director general, Mateu Alemany, y jugadores clave de aquel equipo que conquistó la Copa del Rey 2019, el último título cosechado por el club del murciélago y con el que, precisamente, se rompió una racha de 11 años sin tocar metal.

Marcelino razonó su afirmación al recordar que el cuerpo técnico que él lideraba y varios jugadores salieron de la entidad a partir de aquellos logros. Cabe recordar que, por entonces, el Valencia encadenó también dos clasificaciones para la Liga de Campeones. Un objetivo al que no ha vuelto a acercarse. De hecho, el club no ha reaparecido en competiciones europeas desde marzo de 2020 y tan solo ha rebasado los 50 puntos en la campaña 2019/20, en la que se llegó a las 53 unidades en las 38 jornadas de Liga.

Cuestionado por la mala situación por la que atraviesa desde entonces la entidad valencianista, el preparador apuntó: "Lo que es el Valencia no me compete a mí, se tomó la decisión de destruir de inmediato un equipo ganador, con decisiones sobre el cuerpo técnico y jugadores que comenzaron a salir esa temporada (19/20). Luego, pues cada uno, cada dueño o propietario, planifica en función de lo que considera oportuno... para eso es el dueño, si está bien o mal no me corresponde enjuiciarlo. Es historia, nos toca jugar este partido en nuestro campo, 90 minutos, con nuestra afición e intentar ganar".

"No vivo de revanchismos"

Por otro lado, Marcelino garantizó que no hay "nada más allá" de motivación en el partido ante el Valencia que "tres puntos importantes" y aseguró que es una persona que "no vive de revanchismos". "Vivo el presente de forma mesurada. Le estoy agradecido al Valencia y a su afición por dos años extraordinarios con un final no deseado por nadie, salvo por el que tomó la decisión final", argumentó.

En lo estrictamente deportivo, Marcelino pronosticó un partido de "máxima dificultad" ante un Valencia del que dijo que es "un buen equipo, con una estructura clara y buenos futbolistas que han recuperado el nivel".

"Habían sido irregulares fuera de casa, pero han ganado dos de las últimas tres salidas y en la otra estuvieron cerca de sumar", recordó el asturiano, que apostilló que estos duelos de rivalidad siempre tienen además añadido "un componente emocional".

"Triangular" de derbis

Marcelino defendió los números de su equipo esta temporada a pesar del desgaste en la Liga de Campeones y bromeó al recordar que en una semana tres de los equipos de la Comunidad Valenciana "hemos jugado un triangular", en alusión a los enfrentamientos consecutivos entre Valencia, Levante y Villarreal. Tanto el Valencia como el Villarreal han logrado en los últimos días imponerse en el estadio 'granota', 0-2 en el caso de los valencianistas, y los amarillos por un solitario gol, obra de Mikautadeze.

"El partido ante el Valencia será diferente, pero igualmente difícil. Ni más ni menos que el del Levante, porque ellos también tienen necesidad", afirmó el asturiano, que confirmó la recuperación de Dani Parejo y la baja para este partido de Gerard Moreno.

Rafa Marín es duda por un esguince, mientras Alfon, incorporación en el mercado de invierno, tiene muchas opciones de debutar en la convocatoria.