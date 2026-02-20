Nuevo revés: Gerard Moreno, baja confirmada ante el Valencia

Nuevo contratiempo groguet: Gerard Moreno, baja confirmada ante el Valencia CF. Marcelino García Toral ha anunciado en la rueda de prensa previa al encuentro que el delantero catalán se perderá el derbi autonómico frente al conjunto valencianista. No obstante, el técnico asturiano, en la misma línea de las anteriores comparecencias, no ha dado más información que la de confirmar su baja ante los de Corberán. El capitán del Villarreal arrastra problemas físicos que ya le han impedido participar en los últimos tres encuentros. Con esta, acumulará cuatro partidos de baja por una posible nueva lesión muscular —no comunicada por el club—, aunque todo apunta a ello. Su última titularidad fue el 31 de enero, ante el Osasuna en El Sadar (2-2), partido en el que firmó un doblete.

Han pasado once días desde que Gerard Moreno, confirmado como titular ante el Espanyol, se cayera del encuentro por una lesión en el calentamiento minutos antes de medirse ante su exequipo. Apenas cuatro minutos para que diera comienzo el partido, el club lo anunció a través de su cuenta oficial. Por tanto, el catalán ya se ha perdido los encuentros ante Espanyol, Getafe y Levante. Desde aquel 9 de febrero se ha mantenido la incertidumbre acerca de su estado físico actual y/o evoluciones, aunque es evidente que el originario de Barcelona arrastra dolencias que se extienden hasta hoy. La hoja de ruta del club es clara: proteger y cuidar a su estrella, y no forzarle hasta que no se haya recuperado al cien por cien.

Por su parte, a lo largo de los últimos años, Gerard ha sufrido muchas lesiones musculares (parecidas) que le han impedido tener esa regularidad y consistencia en su juego. Sin duda, el líder groguet es un pilar indispensable en este equipo, ese jugador capaz de marcar la diferencia y de guiar al resto de sus compañeros. Esta temporada ha vuelto a demostrar su gen competitivo, clase y letalidad goleadora: en 14 partidos, ha anotado siete goles y demostrado esa calidad distintiva del resto. Ahora, Marcelino baraja varias opciones en ataque para cubrir la baja sensible del catalán: continuar apostando por un Mikautadze enrachado, por Ayoze Pérez, por Tani Oluwaseyi o por Nicolas Pépé como delantero.

Gerard Moreno conduciendo un balón ante el Alavés / LALIGA

Bajas ante el Valencia

Asimismo, Marcelino también ha dejado entrever las posibles vueltas de Dani Parejo y del nuevo fichaje, Alfon González ante el Valencia. En referencia al capitán groguet, dijo lo siguiente: "Es el primer día que entrena con el grupo, veremos cómo reacciona a este primer entrenamiento. Mañana tenemos otro y decidiremos". En cuanto al ex del Sevilla, todo parece indicar que formará parte del equipo y podría tener su ansiado debut con la elástica amarilla ante su gente. "Creemos que va a estar disponible. Ha tenido una progresión, y parece ser que casi tiene el alta. Valoraremos mañana definitivamente. Es una posibilidad de que vaya convocado por primera vez", manifestaba el entrenador del Villarreal.

Por su parte, Rafa Marín tuvo que ser sustituido en el tramo final del encuentro ante el Levante tras sufrir un esguince de tobillo, aunque no parece que sea nada grave. El defensa madrileño se marchó dolorido en el minuto 79 para dar entrada a Renato Veiga. "Tuvo un esguince de tobillo fuerte tras una pisada muy fea. La evolución es buena. Mañana veremos si puede entrenar de forma normal y está disponible", explicaba con optimismo Marcelino. Por lo demás, las bajas confirmadas son los lesionados Juan Foyth, Kambwala y Logan Costa, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. A ellos, se suma la ya conocida ausencia de Gerard Moreno, una pérdida capital ante el conjunto de Mestalla.