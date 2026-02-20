El registro de Marcelino contra el Valencia CF que Corberán tratará de romper

Marcelino García Toral, actual entrenador del Villarrrreal CF, no conoce la derrota en casa ante el Valencia desde 2014, cuando su equipo cayó 1-3 frente a los de Mestalla en La Cerámica. Esta fue la última vez que el técnico asturiano perdió como local ante el Valencia CF, en su primera etapa al mando del Villarreal. Desde entonces, ha dirigido al equipo en cinco ocasiones más, con un saldo de 2 victorias y 3 empates, habiendo marcado 4 goles y recibido 2.

Estos partidos, disputados en su etapa como entrenador del Villarreal y el Athletic, han destacado por ser encuentros con escaso rendimiento ofensivo. Tras aquella derrota en 2014, Marcelino se resarció con una victoria por 1-0 en la temporada 2015-2016, la última de su primera etapa en el club castellonense.

Tres empates en las últimas cuatro visitas al asturiano

Posteriormente, ocupó el banquillo del Valencia entre 2017 y 2019, y su siguiente enfrentamiento contra el equipo che tuvo lugar en 2021, ya como entrenador del Athletic. En San Mamés, logró dos empates (1-1 y 0-0), mientras que, de regreso a La Cerámica, consiguió una victoria (1-0) en la temporada 2023-2024 y un empate (1-1) en el último encuentro jugado en el curso pasado. Un empate cosechado gracias al tanto en los instantes finales de Umar Sadiq.

La victoria de finales de 2014

El 2 de noviembre de 2014 el Valencia ganó por última vez a un equipo de Marcelino como visitante. Fue en el todavía estadio de El Madrigal. Aquel equipo, lanzado, terminó la Liga en cuarta posición con 77 puntos. Fue la primra campaña de Peter Lim como máximo accionista y, en Vila-real, los valencianistas decantaron el derbi con un autogol tempranero de Trigueros, que marcó en la meta del Valencia ya en los minutos finales. Antes había sentenciado con dos goles el central germano Shkodran Mustafi.