Estas son las notas del Villarreal CF en la victoria frente al Valencia CF en La Cerámica

Valencia y Villarreal se enfrentaban este domingo 22 de febrero en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en un derbi autonómico con mucho más en juego de lo que parece para ambos conjuntos. El Valencia CF necesitaba retomar la buena dinámica truncada tras el batacazo copero y con un Corberán en el foco de todas las miradas encauzar por fin la situación en liga. Para el Submarino también era un encuentro crucial, ya que los de Marcelino pueden recuperar la tercera plaza tras el tropiezo del Atlético de Madrid la pasada jornada. Los locales se impusieron en este nuevo derbi autonómico, con figuras a destacar como Moleiro, Gueyé o Nicolás Pepé. Los de Corberán no levantan cabeza y su capacidad ofensiva es irrisoria, Ramazani de lo poco salvable del conjunto blanquinegro.

R. Junior: (7). Notable. El brasileño fue muy seguro en las pocas acciones de peligro valencianistas y ofreció varios pases peligrosos desde su portería. Pese al penalti provocado, el partido del guardameta groguet es para destacar.

Mouriño: 5. Correcto. El ‘15’ del Submarino no tuvo demasiado trabajo en lo que a ocasiones se refiere.

Pau Navarro: (5). Correcto. Junto a sus compañeros de posición, no dejó demasiadas carencias.

Renato Veiga: (5,5). Levemente superior a Navarro y Mouriño, el central brasileño genera mucha seguridad con su capacidad con los pies.

S. Cardona: (5). Correcto. El lateral español fue uno de los que más trabajo tuvo y, aunque fue por su costado por el que se generó mayor peligro, no era causante de las discretas ocasiones blanquinegras.

N. Pepe: (8,5). Decisivo. El extremo marfileño fue un auténtico puñal por su costado. La gran mayoría de ocasiones del Submarino pasaron por sus botas. El ‘19’ groguet evidenció las carencias de un mal Gayà.

Santi Comesaña: (6,5) Muy cumplidor el gallego. Es el autor del primer tanto groguet, un gol de estar ahí y que realza aún más su importante faceta en este Villarreal C.F. El ‘14’ amarillo casi nunca ocupa los focos, pero su trabajo es clave para el rendimiento de los de Marcelino. Es de esos engranajes ‘invisibles’ que suben el nivel de un equipo.

Gueye: (7,5). Muy peligroso, de lo mejor del Villarreal C.F. junto a Nicolás Pepe. Materializó el penalti que puso el 2-1 en el marcador. El campeón africano con Senegal ha vuelto a muy buen nivel tras unos meses desaparecido en lo que a rendimiento se refiere.

Nicolás Pepe superando a Guido Rodríguez / LaLiga

A. Moleiro: (7). Muy eléctrico el ex de la UD Palmas. Con uno de sus centros llega el primer gol del Villarreal C.F. El máximo goleador groguet sigue de dulce en LaLiga y, aunque no sumo ningún tanto a su marcador personal, el equipo juega mucho mejor con él.

Ayoze Pérez: (5) Fue el que tuvo el rendimiento más tímido de los canarios en el Submarino. El ex del Real Betis no fue muy punzante a nivel ofensivo. Poco que destacar.

G. Mikautadze: (4). Inexistente. El georgiano ha pegado un frenazo en seco a su rendimiento progresivo de los últimos partidos. El ‘9’ groguet es totalmente intrascendente en el juego de los de Marcelino. Pese a que tras hincar la cabeza en el centro de Moleiro llega el gol de Comesaña, lo del georgiano comienza a ser preocupante, sobre todo por las cifras abonadas por él.

Thomas Partey: (-)

Alfonso Pedraza: (-)

Buchanan (-)

Alfon González (-)

Dani Parejo (-)