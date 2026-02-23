Aixa Salvador hace honor a su apellido

Nunca un apellido significó tanto. Aixa Salvador es la heroína del Villarreal CF. Sin los goles de la castellonense, el submarino amarillo hubiese sumado tan solo dos puntos en los últimos tres partidos, de los siete que ha sumado finalmente. Las matemáticas no fallan: dos victorias y un empate han llevado su firma. Un botín que no solo ha permitido al equipo recortar distancias con la zona noble de la clasificación, sino también cargar de alicientes la próxima cita. Porque el derbi de la Comunitat frente al Valencia CF trasciende lo emocional: medirá a las terceras —el conjunto che— contra las cuartas, al propio Villarreal frente a un rival directo separado por apenas dos puntos.

Contra el Osasuna el Villarreal abrió la lata con el tanto tempranero de Alexia Jr, que aprovechó que la meta rival estaba adelantada para enviar el balón al fondo de la red. Al verse por detrás en el marcador, el equipo rojillo respondió con vehemencia y terminó llegando el gol del empate en botas de Eunate. Los minutos se sucedieron, así como las intentonas del submarino amarillo por recuperar la ventaja en el luminoso. Ventaja que se instauró a diez minutos del fin del tiempo reglamentario: Aixa Salvador cazó un rechace dentro del área y no perdonó.

La historia se repitió frente al Deportivo Alavés. Eso sí, toco esperar hasta la segunda parte para contar los goles. Lauris salió en el minuto 45 y besó el santo con un golazo por toda la escuadra. Conscientes de que podrían recuperar el liderato, las vascas empataron la contienda. Pero el Villarreal impidió que cumplieran su objetivo. O, más bien, Aixa Salvador. La castellonense se marchó de dos rivales en conducción y envió el balón a la red, para firmar la segunda remontada consecutiva del conjunto groguet. Y ante el Atleti B el equipo se quedó a medio gas y tuvo que conformarse con el gol de la ‘22’ del Villarreal desde el punto de penalti, que puso las tablas en el marcador.

La ‘killer’ del Villarreal va a por más

No sería correcto decir que la ‘22’ del conjunto groguet está en un momento dulce, porque no es algo puntual. Aixa Salvador está al pie del cañón desde que arrancó la temporada. Ha formado parte del once inicial en todos los partidos que ha disputado, salvo el primero contra el Real Betis. E incluso en ese, fue esencial. Entró en el minuto 60 con el marcador en contra y en el tiempo de añadido salvó un punto con su primera diana de la temporada. “Es un gol especial porque no pude iniciar la temporada por una lesión en pretemporada y justo en mi debut marqué y ayudé al equipo a poder puntuar. Es un gol que recuerdo bastante bonito”, confesó en el podcast Listen 2 Inspire.

Tras ese tanto han llegado once más, que no solo le convierten en la pichichi del Villarreal, sino que le permiten mirar de tú a tú a Naiara Sanmartín, delantera del Real Madrid B y máxima goleadora de Primera Federación esta temporada con 13 goles. Quedan seis jornadas por delante para superar a la madrileña y para mantener vivo el sueño, porque Aixa Salvador quiere volver a jugar con el submarino amarillo en Primera División: “En su día no tuve mi mejor momento y quiero volver a estar con el club donde se merece”.

No hay dos sin tres

El refranero español dice que ‘no hay dos sin tres’ y Aixa Salvador es el claro ejemplo, porque la castellonense está viviendo su tercera etapa en el Villarreal. Llegó a al club cuando todavía era una niña que solo quería darle patadas a un balón. La pasión y la ambición crecieron conforme ella también lo hacía, y con catorce años ya estaba jugando con el primer equipo. Pero después de estrenarse en Segunda División —conocida en aquel entonces como Primera División ‘B’— decidió que era el momento de dar el salto a la élite. Recaló, por tanto, en el Real Betis, donde apenas estuvo una temporada.

Noticias relacionadas

La cabeza dijo basta. Necesitaba volver a casa. Se dio cuenta de que su autoexigencia le estaba quitando la felicidad que le aporta el fútbol. Pero con el Villarreal en Primera División —bajo las órdenes de Sara Monforte ascendió por primera vez en la temporada 2021-22—, el problema se agravó: quince partidos en el banquillo, ocho jugados y solo dos de ellos como titular. Llegó a plantearse dejar el fútbol, pero no lo hizo. Quería volver a ser esa niña que empezó jugando por diversión. Y así fue como bajo al barro de Primera y Segunda Federación. Recuperó esa esencia y apostó una vez más por el submarino amarillo. Como también dicen, a la tercera va la vencida. Ahora resulta imaginar un Villarreal sin Aixa Salvador.