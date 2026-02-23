Las declaraciones de Marcelino después de vencer al Valencia CF
El entrenador asturiano se mostró satisfecho por la victoria de los suyos en el derbi que le deja tercero en la clasificación liguera
EFE
El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Valencia (2-1), que el primer tiempo de su equipo "fue bueno", si bien reconoció que en el segundo "logramos sostenernos" ante el dominio del rival.
"Ha sido un partido de mucha tensión e intensidad. Todos los derbis suelen ser así, con alternativas y poca diferencia en el marcador", explicó el asturiano, que destacó la capacidad de reacción de su equipo al tanto inicial del Valencia.
Contento con su plantilla
"Felicito a los futbolistas porque fue una semana complicada con dos partidos. En el segundo tiempo nos faltó frescura, pero defendimos bien y competimos genial", comentó el preparador, que no consideró al Valencia como un equipo que pueda pelear hasta el final por salvar la categoría.
"Me parece que tiene un buen equipo y que está en una trayectoria ascendente", añadió Marcelino, que no quiso hablar de la actuación arbitral.
Buenas palabras con Pau Navarro
El asturiano elogió la adaptación del joven Pau Navarro a la posición de central, si bien pidió ser "prudentes y pacientes" con la evolución del canterano.
El técnico, por último, confirmó que Pape Gueye, sustituido en el segundo tiempo, sufrió un "bocadillo" en el muslo, por lo que su lesión no es grave y agradeció la implicación de todos los jugadores de la plantilla para aportar al grupo cuando llega el momento de jugar.
- Mensaje de Juan Roig a los jugadores tras el KO contra el Real Madrid en Copa del Rey
- La sorprendente nueva vida del exjugador del Valencia CF John Carew
- Renzo Saravia: 'Soy un profesional, estoy para competir
- FINAL | El Real Madrid gana al Barça y se convierte en el primer finalista de la Minicopa Endesa
- Convocatorias oficiales del Villarreal CF y Valencia CF con novedades
- Derrota cruel y adiós al sueño de la final en casa
- Carlos Corberán confirma la duda de Lucas Beltrán para La Cerámica
- Alineaciones probables en el derbi Villarreal - Valencia