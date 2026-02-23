Las declaraciones de Marcelino después de vencer al Valencia CF

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Valencia (2-1), que el primer tiempo de su equipo "fue bueno", si bien reconoció que en el segundo "logramos sostenernos" ante el dominio del rival.

"Ha sido un partido de mucha tensión e intensidad. Todos los derbis suelen ser así, con alternativas y poca diferencia en el marcador", explicó el asturiano, que destacó la capacidad de reacción de su equipo al tanto inicial del Valencia.

Contento con su plantilla

"Felicito a los futbolistas porque fue una semana complicada con dos partidos. En el segundo tiempo nos faltó frescura, pero defendimos bien y competimos genial", comentó el preparador, que no consideró al Valencia como un equipo que pueda pelear hasta el final por salvar la categoría.

"Me parece que tiene un buen equipo y que está en una trayectoria ascendente", añadió Marcelino, que no quiso hablar de la actuación arbitral.

Buenas palabras con Pau Navarro

El asturiano elogió la adaptación del joven Pau Navarro a la posición de central, si bien pidió ser "prudentes y pacientes" con la evolución del canterano.

El técnico, por último, confirmó que Pape Gueye, sustituido en el segundo tiempo, sufrió un "bocadillo" en el muslo, por lo que su lesión no es grave y agradeció la implicación de todos los jugadores de la plantilla para aportar al grupo cuando llega el momento de jugar.