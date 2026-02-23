Marcelino: el hombre de los récords en el Villarreal CF

La victoria del Villarreal CF en el derbi del domingo ante el Valencia CF es de las que refuerzan proyectos. Los números explican el impacto de su entrenador, Marcelino García Toral, en el club amarillo. Su Submarino amarillo alcanza 51 puntos en 25 fechas, nada menos que 25 por encima del Valencia, el club que lo despidió en septiembre de 2019, pese a haberle dado el título de Copa y dos clasificaciones para la UEFA Champions League, por obra y gracia del máximo accionista, Peter Lim.

Sin obviar el triste caminar, precisamente, en la Liga de Campeones, la trayectoria del Villarreal en LaLiga alcanza cotas históricas de rendimiento. Al analizar las dos temporadas con más puntos del Villarreal después de 25 partidos, el nombre de Marcelino aparece en ambas: 49 puntos en la 2015/16 y los actuales 51 puntos en esta 2025/26.

El dato es revelador. Las dos mejores líneas ligueras del club a estas alturas de campeonato llevan su firma. En la 2015/16, el equipo terminó firmando una campaña sobresaliente. Concluyó cuarto con 64 unidades en plaza Champions. Ahora, en la 2025/26, no solo iguala el nivel competitivo de entonces, sino que lo supera con 51 puntos, el mejor registro histórico del club tras 25 jornadas. Y ha colocado a su equipo como la referencia en la Liga de la Comunitat Valenciana, muy por delante de Valencia, Elche y Levante.

Solidez, regularidad y autoridad en los derbis

El 2-1 ante el Valencia no fue un triunfo más. Supone ampliar la brecha con un rival directo de la Comunitat Valenciana, una diferencia que refleja la distancia actual entre ambos proyectos. Los amarillos, terceros y con nueve puntos de ventaja sobre el quinto; y los blanquinegros, entre los cinco últimos y compitiendo como en los últimos años por un objetivo impensable antes de que Peter Lim comprara la mayoría accionarial a finales de 2014, la supervivencia en Primera división.

Bajo la dirección de Marcelino y la inversión de la familia Roig, el Villarreal ha creado una identidad y prestigio en el circuito del fútbol nacional y europeo. Tras Barcelona y Real Madrid, a falta de solo 13 jornadas, es el candidato más férreo a las otras dos posiciones que darán billete para disputar la mejor competición de clubes a nivel mundial. Y, si nada se tuerce de aquí al final, lo hará con el deseo de quitarse el mal sabor de la presente campaña, donde el único rédito ha sido económico, y podía haber sido mucho mayor.

El sello Marcelino... y el récord total de Pellegrini

El Villarreal muestra una estructura reconocible. El técnico ha conseguido que el equipo compita con madurez, minimice errores en ambas áreas y mantenga un ritmo de puntuación propio de la élite. No es casualidad que las dos mejores versiones ligueras del club en el primer tercio largo de campeonato estén asociadas a su figura.

Con 51 puntos en 25 jornadas, el Villarreal de Marcelino no solo gana partidos: construye una temporada que ya apunta a histórica. Y lo hace con datos que respaldan su valía como uno de los entrenadores más determinantes en la historia reciente del club. Aun así, el récord de los 77 puntos de Manuel Pellegrini en una temporada, la 2007/08, será difícil de batir. Los de Marcelino necesitarían 26 puntos más, una media de dos por jornada de aquí al final.

Recuerdo especial para el valencianismo

En 2025, Marcelino ya firmó el mejor registro de puntuación en el Villarreal en un año natural con 75 unidades. SUPER lo premió como Entrenador del año en su última gala del deporte.

De hecho, el recuerdo de la afición valencianista de Marcelino camina en la misma dirección que en Vila-real. Para el valencianismo, es el entrenador tanto del último título, la Copa 2019 en el año del Cenenario, como de las últimas clasificaciones para Champions. El concurso del Valencia en Europa concluyó en marzo de 2020, medio año después de su destitución por parte de Lim. Desde entonces, el club no ha vuelto a jugar un partido oficial en una competición UEFA y solo rebasó la barrera de los 50 puntos en esa campaña 2019/20 (53). Ya son cinco temporadas sin que los de Mestalla logren lo que ha hecho en la actual el Villarreal del entrenador asturiano en 25 jornadas.

Noticias relacionadas

Solo en cuatro de las 11 temporadas bajo el accionariado de los Lim el Valencia superó ese límite de los 50 puntos en 38 jornadas: 77 puntos en 2015, con Nuno; 73 en 2018 y 61 en 2019, estas dos con Marcelino; y los 53 de 2020, con Celades y Voro.