El Villarreal CF arrasa en los derbis y reina sin rival en la 'Liga de los valencianos'

En menos de una semana, el Villarreal CF se ha relanzado gracias a los derbis. Las victorias contra Levante UD y Valencia CF han servido al equipo de Marcelino García para rebasar la barrera de los 50 puntos en 25 jornadas (51) y ampliar su 'colchón' por la Champions hasta los nueve, ventaja que lo separa del Betis, quinto clasificado. Los amarillos, a falta de las visitas de Elche y Levante a La Cerámica en las jornadas 27 y 34 de LaLiga, están en disposición de hacer un pleno de victorias en los seis partidos de rivalidad autonómica que aguardaban a cada uno de los cuatro clubes valencianos de Primera división en este curso 2025/26.

En una temporada histórica, con amplia representación de la Senyera en la Liga, SUPER analiza la evolución de los cuatro equipos en la elite con una serie de cuatro reportajes iniciados el pasado 9 de octubre. Tras la disputa de 25 jornadas, el Submarino amarillo puede darse por campeón virtual de la 'Liga de los valencianos'. Un estatus que forma parte de la rivalidad entre aficiones y, por supuesto, también de la motivación con la que los jugadores afrontan esta clase de duelos. El ejemplo más evidente es el mensaje en redes de George Mikautadeze, delantero 'groguet' después de ganar al Valencia. El más inmediato perseguidor con sede en la Comunitat es, justamente, el Valencia, a 25 puntos de distancia después de caer en el derbi de este domingo en Vila-real por dos goles a uno en un choque marcado por dos penaltis decretados con ayuda del VAR por Jesús Gil Manzano.

Lucha encarnizada por el 'segundo' lugar... y, sobre todo, la permanencia

Entre diciembre y febrero se han disputado un total de cinco derbis que han reafirmado la tendencia del Villarreal como club dominador en el ámbito geográfico valenciano. A falta de solo tres de entre la docena de partidos de rivalidad regional que deparaba el calendario en el inicio de Liga, queda por definirse cuál sería el segundo clasificado en esta hipotética clasificación entre equipos de la Comunitat. Valencia, Elche y Levante están inmersos en la lucha por la salvación.

En los últimos dos meses, la dinámica de los ilicitanos ha sido muy negativa. Lejos ha quedado una primera vuelta de la competición en la que los pupilos de Eder Sarabia fueron la sensación del torneo. Hoy, el Elche ha caído por debajo del Valencia y se halla con solo punto de renta sobre el Mallorca, rival que, con 24 puntos, acompañaría a Levante y Oviedo a Segunda división si la Liga concluyese ahora.

La mala racha de los franjiverdes se refleja igualmente en la trayectoria de los derbis. Desde mediados de diciembre tan solo ha obtenido un empate en los tres que ha disputado: derrota con el Submarino en el Martínez Valero, tablas a un gol en Mestalla con los blanquinegros y traspié en Orriols, estadio del Levante.

Mientras tanto, parte del oxígeno que ha obtenido el conjunto de Carlos Corberán llegó en los derbis ante Elche y, en especial, Levante. A pesar del empate en casa con los ilicitanos, ese día los valencianistas ofrecieron una mejora en lo futbolístico. En las jornadas siguientes cayeron los triunfos ante Getafe y Espanyol. Tras las derrotas frente a Betis y Real Madrid, la victoria en el el Ciutat de València (0-2) dio los únicos tres puntos del Valencia en febrero.

Por su parte, para el Levante los duelos de rivalidad regional han sido un arma de doble filo. De la mano del nuevo técnico, Luís Castro, el conjunto 'granota' reaccionó con triunfos en Sevilla (0-3) y en la visita del Elche a su estadio (3-2). Sin embargo, en el mes actual los cara a cara con Valencia y Villarreal lo han devuelto a la cruda realidad. El efecto Castro se ha evaporado con cuatro derrotas consecutivas. La permanencia ha quedado a siete puntos y la marca, precisamente, con 25 unidades el Elche CF.

Hasta la conclusión de esta Liga 25/26 tan solo restan tres derbis. Por el momento, este es el balance en los disputados por el momento, nueve.

J3, Elche-Levante (2-0)

J10, Valencia-Villarreal (0-2)

J13, Valencia-Levante (1-0)

J16, Levante-Villarreal (0-1)

J18, Elche-Villarreal (1-3)

J19, Valencia-Elche (1-1)

J21, Levante-Elche (3-2)

J24, Levante-Valencia (0-2)

J25, Villarreal-Valencia (2-1)

J27, Villarreal-Elche, La Cerámica

J31, Elche-Valencia, Martínez Valero

J34, Villarreal-Levante, La Cerámica

La comunidad autónoma más representada

Finalmente, el Villarreal encadena cuatro triunfos en los partidos antes los otros equipos de la Comunitat. En la séptima temporada que coinciden cuatro valencianos en Primera -siendo, con Madrid, la comunidad autónoma más representada-, el bloque castellonense ha derrotado a sus tres rivales a domicilio, ya que se impuso al Valencia (0-2), al Elche (1-3) y al Levante (0-1) y, además, ha vencido en su enfrentamiento contra el Valencia como local (2-1). En total 12 puntos de 12 posibles.

Si se analizase solo los enfrentamientos entre ambos, las posiciones serían las mismas que en la tabla original. Al Submarino le seguiría el Valencia que ha sumado siete de los 15 puntos en juego. El equipo valenciano ha ganado al Levante en ambos duelos, 1-0 en Mestalla y 0-2 en el Ciutat de Valencia, mientras que empató contra el Elche en casa (1-1) y sucumbió ante el Villarreal en ambos compromisos.

El tercer lugar lo ocuparía el conjunto ilicitano con cuatro puntos sobre 12, mientras que el Levante es cuarto con tan solo 3 puntos de 15 posibles.

El Elche se ha impuesto al Levante (2-0) en el Martínez Valero y ha empatado contra el Valencia en Mestalla (1-1) mientras que ha perdido frente al Levante (3-2) a domicilio y contra el Villarreal en casa (1-3).

Por su parte, el Levante ha perdido todos sus duelos excepto la visita del Elche a su estadio (3-2). El doble duelo con el Valencia se saldó con dos derrotas (1-0 y 0-2) y lo mismo le sucedió con el Villarreal en casa (0-1) y el Elche a domicilio (2-0).