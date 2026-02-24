Mouriño, la "roca" de garantías en el lateral derecho

Cuando hablamos de jugadores seguros de vida, chaleco antibalas o cortafuegos, entra en escena uno de los mejores laterales derechos del campeonato: Santiago Mouriño. Desde su llegada en el mercado de fichajes de verano procedente del Atlético de Madrid, el defensa de 24 años ha caído de pie en Villarreal, hasta convertirse en una pieza clave para Marcelino García Toral. 10 millones de euros (cifra irrisoria) pagó el submarino amarillo al conjunto rojiblanco para hacerse con los servicios del jugador hasta 2030. Aunque en el Deportivo Alavés jugó mayoritariamente de central (posición preferida), desde el primer momento, la idea del técnico asturiano fue desplazar al uruguayo al lateral derecho para fortalecer la defensa y jugar con balón y/o en ataque con un 3-5-2, con un Mouriño más atrasado. El resultado ha sido muy positivo: poderío físico, seguridad y contundencia defensiva se han instalado en el flanco derecho, una "roca" de garantías difícil de superar para sus rivales. Un auténtico muro, compacto y expeditivo, que tiene encandilada a la afición groguet.

Su presencia ha mejorado los registros defensivos del Villarreal en términos de solidez y resistencia en defensa. Además, a sus 24 años, su mentalidad y su carácter le ha llevado a ser uno de los líderes de la línea defensiva amarilla, siendo el quinto jugador con más minutos del equipo, con 1523. Un indiscutible para Marcelino. En su primera temporada, ha jugado 24 partidos, 23 como titular, entre todas las competiciones (Primera División y Champions League) y ha dado una asistencia. Pero la clave de Mouriño radica en su fortaleza defensiva: un defensor muy potente en los duelos terrestres y aéreos, fuerte en el uno contra uno, pero sobre todo firme y aguerrido en acciones defensivas. Asimismo, no todo es defensa; también tiene la capacidad de adelantarse por banda —aunque con menos influencia que Pedraza o Sergi Cardona—, buena salida de balón e inteligencia para interpretar el juego. Un central reconvertido al lateral derecho con enorme potencial y mucho margen de mejora.

Santiago Mouriño pugnando un duelo terrestre con Juan Iglesias / LALIGA

Insuperable ante el Valencia

A pesar de la irregularidad y falta de contundencia defensiva del Villarreal en los últimos meses, Santiago Mouriño ha sido uno de los más destacados en la defensa, con grandes actuaciones. El pasado miércoles, el en encuentro aplazado ante el Levante, volvió a ser un baluarte defensivo con hasta 14 acciones defensivas, contribuyendo directamente en la ansiada portería a cero lograda en el Ciutat de València. Además, el de Montevideo apenas ha rotado en toda la temporada, lo que le ha permitido alcanzar una regularidad en su juego, y, por tanto, rendir a su máximo nivel. Eso sí, con mucha proyección por delante. Ante el Valencia CF, volvió a firmar un partido sobresaliente, destacando como el mejor de la línea defensiva. En efecto, el uruguayo estuvo omnipresente: impidió las incursiones de Ramazani y de Gayà por esa banda, infranqueable en el uno contra uno y muy agresivo e intenso en acciones defensivas. Otra actuación completa y de mucho mérito.

En lo estadístico, tuvo un 79% de precisión de pase (44/55), un disparo a puerta y uno fuera, completó 13 acciones defensivas, ocho despejes, ocho recuperaciones, cuatro entradas, y ganó 6/9 duelos terrestres (67%) y 1 de 1 duelos aéreos (100%). Los números no hacen más que confirmar su rendimiento ascendente, así como su robustez y fiabilidad defensiva. Una pieza que se ha acoplado sin fisuras al muro amarillo y que Marcelino trata de perfeccionar para exprimir todo su potencial y sacar la mejor versión del uruguayo. De momento, junto a su compañero en la otra banda, Sergi Cardona, están firmando una gran segunda vuelta de temporada. Aunque el catalán cuenta con una mayor libertad y verticalidad por el lateral izquierdo, un perfil más ofensivo que el de Mouriño.

Dominante en entradas y duelos individuales

Esta temporada, en términos de LaLiga, en esos 18 partidos jugados, es el segundo jugador que más pases ha dado del equipo, con 816 (85% de precisión), por detrás de Renato Veiga, con 1025. Ha completado 100 recuperaciones, 84 despejes (el cuarto), 68 entradas (el primero) y 21 intercepciones (el quinto). Ha ganado 51 de 82 duelos totales, es decir, ha salido victorioso en un 62,20% de ellos. Dos de las principales virtudes defensivas de Mouriño son los tackles o entradas —donde lidera por encima de todos— y los duelos individuales, en los que se muestra guerrero e imponente. Además, con él en el campo, el Villarreal ha logrado seis de las siete porterías a cero.

No obstante, es el jugador que más faltas comete del equipo, con 37, y el que más amarillas ha recibido, con 7, aunque está empatado con Pape Gueye y Tajon Buchanan. Esto demuestra dos cosas: su ímpetu y su garra. De momento, consolidado en esa posición de lateral derecho, se posiciona como un activo efectivo y seguro para un Marcelino que cuenta también con Alex Freeman, nueva incorporación en este mercado invernal para reforzar una demarcación debilitada en la profundidad tras la rotura de ligamento cruzado de Juan Foyth. Aunque por ahora, nadie le tose a Santiago Mouriño.