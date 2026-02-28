Marcelino desafía la historia en el 'Nou' Camp Nou

El Villarreal visita el Camp Nou con la posibilidad de firmar una de las gestas más singulares de su historia reciente. Tras imponerse en sus dos últimas salidas ligueras ante el Barcelona, el equipo castellonense puede encadenar tres triunfos consecutivos en territorio azulgrana, un registro reservado a dos técnicos de otra época, cuando el fútbol se veía en blanco y negro y el Camp Nou (o antes Les Corts) era territorio casi inexpugnable.

Marcelino García Toral es el protagonista de esta oportunidad histórica. Sus dos victorias previas ante el F.C. Barcelona a domicilio lo sitúan a un solo paso de igualar un récord que permanece intacto desde mediados del siglo pasado.

Un Villarreal en su mejor momento competitivo

El conjunto amarillo llega en un contexto de crecimiento sostenido. Con 51 puntos, firma la mejor puntuación de su historia a estas alturas de la temporada y se mantiene en la zona noble de la clasificación. La regularidad, la solidez táctica y la ambición competitiva se han convertido en señas de identidad del equipo.

Las dos últimas visitas al Barcelona se saldaron con triunfo: un 3-5 en el Estadi Olímpic Lluís Companys y un 2-3 en la penúltima jornada del pasado campeonato. Aquella victoria llegó con el Barça ya campeón, en un escenario diferente al actual, pero confirmó que el Villarreal ha perdido el miedo escénico en uno de los campos más exigentes del fútbol español.

Los entrenadores del blanco y negro: Miguel Muñoz y Patricio Caicedo

La referencia histórica conduce inevitablemente a dos nombres propios. Tal y como recoge el diario Marca, el último entrenador que logró tres victorias consecutivas en Liga en casa del Barcelona fue Miguel Muñoz. Al frente del Real Madrid, encadenó triunfos entre 1963 y 1965, en plena etapa dorada del club blanco. Su dominio en el Camp Nou formó parte de una era en la que el Madrid marcaba el ritmo competitivo del campeonato.

Antes que él, recién finalizada la Guerra Civil, lo consiguió Patricio Caicedo. El técnico del Espanyol ganó tres partidos consecutivos de Liga en Les Corts entre las temporadas 1939-40 y 1941-42. Su racha incluso se amplió hasta cinco triunfos si se suman dos victorias en Copa, consolidando uno de los precedentes más llamativos en la historia de los derbis barceloneses. Ambos lograron lo que hoy persigue Marcelino: convertir una hazaña puntual en una secuencia histórica.

Sesenta años después, el mismo desafío

Ganar una vez en el campo del Barcelona puede interpretarse como una noche inspirada. Hacerlo dos veces empieza a hablar de tendencia. Lograr tres consecutivas convierte la estadística en legado. El Camp Nou ha sido durante décadas un termómetro competitivo: allí se mide la jerarquía real de los proyectos ambiciosos.

Para el Villarreal, el reto no es únicamente sumar tres puntos que consoliden su posición en la parte alta de la tabla. Es validar que el crecimiento no es coyuntural, que el equipo ha dejado de ser aspirante para convertirse en protagonista. Y para Marcelino, supondría algo más profundo: demostrar que su obra no depende del contexto, sino de una estructura sólida capaz de sostenerse en los escenarios más exigentes.

Porque los récords históricos no solo se igualan; se resignifican. Y hacerlo en el Camp Nou implica que el nombre del entrenador quedaría vinculado para siempre a uno de los capítulos más simbólicos del fútbol español.

Marcelino y el legado que está construyendo en Villarreal

Más allá de la estadística, el valor de la posible tercera victoria radica en lo que representa para el proyecto. Marcelino ha sido el único técnico del Villarreal capaz de ganar dos veces en el campo del Barcelona y ahora aspira a completar una trilogía inédita en la historia del club.

Su trabajo ha transformado al equipo en un bloque competitivo, reconocible y ambicioso. Ha instaurado una cultura de exigencia que permite al Villarreal medirse a los grandes sin complejos, apoyado en el orden táctico, la disciplina defensiva y la eficacia en los momentos clave. Bajo su dirección, el club no solo suma puntos: consolida una identidad.

La estadística puede parecer un dato aislado en la previa, pero refleja una tendencia más profunda. Si el Villarreal logra la victoria, no sólo igualará un récord que parecía inalcanzable, sino que reforzará la idea de que el legado de Marcelino ya trasciende resultados concretos. Está escribiendo una etapa que aspira a perdurar en la memoria del club, con el Camp Nou como escenario simbólico de su ambición.