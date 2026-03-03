Gerard Moreno se reincorpora al trabajo de grupo y Ayoze no arranca la semana

Gerard Moreno fue la principal novedad en el regreso a los entrenamientos del Villarreal, en una sesión en la que el canario Ayoze Pérez no arrancó la semana junto al resto de la plantilla. El Villarreal regresó al trabajo tras dos días de descanso para preparar el partido ante el Elche del próximo domingo, en una sesión en la que se estaba pendiente de la evolución de ambos futbolistas.

En el caso de Gerard Moreno, el jugador sumaba dos semanas fuera de la dinámica de grupo por unas molestias musculares que sufrió antes del partido ante el Espanyol. Tras su vuelta a la dinámica de grupo, el cuerpo técnico estará pendiente de su evolución y de si puede estar disponible ante el partido del próximo domingo.

Pendientes de Ayoce

Por contra, no se vio en esta sesión al también delantero Ayoze Pérez, que se retiró del partido ante el Barcelona tras un golpe. En un principio, se hablaba de unas molestias por dicho golpe, pero el futbolista no se ejercitó este martes con el resto de sus compañeros.

Habrá que ver su evolución a lo largo de la semana, ya que era un habitual en las alineaciones de las últimas semanas para Marcelino García Toral.

En esta vuelta a los entrenamientos se pudo ver a los futbolistas Logan Costa y Willy Kambwala, que siguen entrando paulatinamente en la dinámica de equipo tras sus lesiones de gravedad.