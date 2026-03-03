Marcelino quiere recuperar la mejor versión de Ayoze Pérez

El Villarreal CF sigue inmerso en una temporada histórica en términos de LaLiga. 4.ª posición, empatado a 51 puntos con el Atlético de Madrid y con la gran ambición de cerrar una segunda clasificación consecutiva a la Champions League. Dejando atrás los errores y tropiezos en Copa del Rey y en la máxima competición europea, el submarino amarillo quiere completar un año memorable en competición nacional, y de momento, va camino de ello. No obstante, para cumplir con su anhelado objetivo necesitarán cumplir con dos cosas: mantener un rendimiento competitivo y constante en estas 12 últimas jornadas y tener enchufados a todos y cada uno de los integrantes de la plantilla.

Sin duda, uno de los jugadores más destacados en esta segunda vuelta es George Mikautadze, quien suma cinco goles y dos asistencias. También Pau Navarro, gran nivel defensivo, como Pape Gueye, omnipresente en la medular y goleador en las últimas jornadas, han destacado en las filas amarillas. Los tres están nominados a jugador del mes del Villarreal.

Lesiones e irregularidad

En cambio, Ayoze Pérez no acaba de recuperar su mejor versión física y futbolística, con unos registros goleadores alejados de su mejor campaña como groguet y como profesional en la 2024/2025. A pesar de ello, el técnico asturiano sigue apostando y dándole oportunidades —tres titularidades consecutivas— en busca de recuperar su rol protagonista en el ataque amarillo. Cierto es que las lesiones, especialmente al inicio de temporada, han impedido al canario alcanzar ese protagonismo e influencia en la delantera groguet. El año pasado, en los primeros compases de la 2025/26, el de Santa Cruz de Tenerife acumuló dos lesiones que la mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante un tiempo: una lesión en el muslo, se perdió 55 días y tres encuentros, y unas molestias en el aductor, 26 días y cinco partidos. Un total de 81 días y 8 partidos perdidos, lo que ha influido directamente en alcanzar una consistencia en su juego y ser un jugador importante esta temporada.

Estos problemas físicos le han dificultado ser esa pieza clave e indiscutible en el ataque castellonense: hasta el momento, suma 26 partidos entre todas las competiciones, aunque tan solo 14 como titular. En Liga, ha disputado 18 encuentros, únicamente nueve de la partida, lo que hace un total de 819 minutos. Números insuficientes para un jugador de su calado, que quiere recobrar cuanto antes esa versión de goleador implacable e influyente en la generación de juego del equipo.

Ayoze Pérez conduciendo un balón bajo la presión de Sadiq / LALIGA

En busca de su mejor versión

Tanto el Villarreal como la afición necesitan recuperar el máximo nivel de su ariete: inteligencia, calidad técnica y letalidad en el área, sumado a ese instinto goleador ya demostrado en anteriores campañas. Esa precisión y efectividad en el área quedó ampliamente demostrado la temporada pasada: 22 goles y 4 asistencias en 32 partidos, una cifra a la altura de la categoría del canario. Además, 19 de ellos fueron el Liga, lo que le llevó a conquistar el Trofeo Zarra como máximo goleador español del curso. Este año, suma cuatro tantos y cuatro asistencias entre todas las competiciones: dos goles y tres asistencias en Liga, y dos goles y una asistencia en Copa del Rey. El delantero de 32 años lleva desde el 17 de diciembre de 2025 —gol ante el Racing de Santander en la derrota copera— sin anotar un tanto. Es decir, casi tres meses sin ver puerta para un punta necesitado de goles, que quiere volver a ser determinante en el tramo final de temporada.

En sus últimas tres titularidades consecutivas (Levante, Valencia y Barcelona), Ayoze no termina de estar cómodo en el campo: pérdidas, escasos toques de balón y poca influencia en el juego ofensivo del equipo. Además, el español se marchó lesionado nuevamente en el minuto 68 tras sufrir un golpe, siendo sustituido por Buchanan. Tampoco se ha ejercitado en el entrenamiento de este martes junto al resto de sus compañeros. En lo estadístico, ante los culés no tuvo su mejor partido: 7/12 pases precisos (58%), 0/2 precisión de regate, 0/1 centros precisos, 0/2 precisión de tiro, 1/4 (25%) duelos terrestres ganados y 1/3 (33%) en áreos. Y es que el canario tuvo dos ocasiones claras para marcar, especialmente la segunda, a puerta vacía tras una salida en falso de Joan García, aunque el disparo se marchó desviado. Sin embargo, Marcelino no pierde la esperanza, y está haciendo todo lo posible para recuperar a su estrella. En efecto, en este inicio de año, el canario acumula 491 minutos en diez partidos (cinco como titular). Esto demuestra su gran deseo de que el jugador se reencuentre con sus mejores sensaciones. Pero en esos encuentros no ha intervenido en los 16 tantos anotados por el submarino amarillo.

Los goleadores del Villarreal

A pesar de falta de regularidad futbolística y goleadora de Ayoze, el Villarreal ha exhibido un poderío ofensivo arrollador, hasta el punto de colocarse como el tercer equipo más goleador del campeonato, con 48 dianas, únicamente por detrás de Real Madrid (54) y Barcelona (71). No es ningún secreto la enorme capacidad de este equipo para marcar goles, especialmente al contragolpe, con jugadores rápidos y letales en transición. Asimismo, cuenta entre sus filas con atacantes de primer nivel, capaces de ser determinantes en momentos clave. La lista de goleadores la encabeza Alberto Moleiro, con nueve goles, seguido de Mikautadze con ocho, Gerard Moreno con siete, Buchanan con cinco y Pape Gueye con cuatro, el cual está firmando una gran segunda vuelta.

Las contribuciones totales las encabeza nuevamente el ex de Las Palmas, con 13 tantos y asistencias; le sigue el georgiano con 12; y en tercera posición a Nicolas Pépé y el sempiterno capitán, con 7 goles y asistencias cada uno. Ahora, es turno para que el ex del Betis dé un paso al frente, aproveche las oportunidades como titular y luzca nuevamente su nivel, jerarquía y capacidad goleadora en un equipo que necesita su mejor versión. Pero para ello deberá recuperar su apogeo físico para acompañar esa calidad ya conocida por todos. Domingo, a las 14:00 horas, ante el Elche en el Estadio la Cerámica, nueva ocasión para revertir esta dinámica, volver a ser influyente en la faceta ofensiva del equipo y encandilar con sus goles a una afición groguet, deseosa de ser testigo de las maravillas de su "killer". Es el momento de Ayoze y su fútbol.