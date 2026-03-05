La segunda mejor racha goleadora del Villarreal en los últimos veinte años

El Villarreal CF no se cansa de seguir batiendo récords. No hay límite, lo que hay es mucho margen de mejora y de crecimiento deportivo. Si la temporada pasada ya fue sobresaliente en términos de competición nacional, esta lo es aún más... Después de lograr la mejor primera vuelta de su historia, con 44 puntos de 57 posibles, los de Marcelino quieren conseguir (y van bien encaminados) una segunda clasificación consecutiva a la Champions League no lograda anteriormente. En LaLiga, todo son buenas noticias: ocupa la 4.ª posición, con 51 puntos, y le saca ocho puntos de ventaja a su principal seguidor, el Real Betis, que suma 43 puntos.

Aunque sin brillar, sin encontrar esa versión arrolladora y sólida defensivamente, los amarillos han logrado victorias importantes como el 4-1 ante el Espanyol, el 0-1 contra el Levante en el Ciutat de València y el 2-1 frente al Valencia en la Cerámica. Los de la Plana Baixa no deben perder el foco: seguir concentrados, con confianza y preparados para afrontar estas 12 últimas jornadas decisivas en la pelea por entrar a la máxima competición europea. Cierto es que, una vez superado el mes de febrero, abril viene fuerte, con tres partidos consecutivos como visitante. Asimismo, una de las claves del equipo del técnico asturiano es el poderío ofensivo, con una producción y efectividad goleadora demoledora.

Los jugadores del Villarreal CF celebrando el gol ante el Valencia / LALIGA

Poderío goleador sin límite

El submarino amarillo, con Marcelino al frente, encadena sus dos mejores temporadas de los últimos veinte años en la jornada 26, destacando en rendimiento ofensivo y caudal goleador. El curso pasado los groguets sumaban a estas alturas 49 goles (mejor año), y actualmente han anotado la friolera de 48 tantos, dos cifras destacables que demuestran su capacidad para generar muchas ocasiones y eficacia de cara al gol. Además, esta campaña es el cuarto equipo con mejor diferencia de goles de LaLiga, con +40,4, únicamente superado por Betis (40,4), Real Madrid (59,7) y Barcelona (67,7). Esto hace una diferencia de casi nueve puntos en positivo, lo que evidencia la tremenda productividad y precisión de los atacantes groguets de cara al gol. Generan mucho y son efectivos. En la temporada pasada, a estas alturas, el Villarreal ocupaba la 5.ª posición, con 47 puntos y a uno de la cuarta plaza ocupada por el Athletic con 48 puntos.

Entre los máximos goleadores del equipo están Alberto Moleiro, el primero, con nueve goles; segundo, Mikautadze, con ocho tantos; y tercero, Gerard Moreno, con siete dianas. El conjunto castellonense tiene entre sus filas hasta 13 goleadores distintos, aunque el georgiano y el canario están en un gran estado de forma. Entre todos los delanteros, contando a Mikautadze, Gerard, Oluwaseyi, Pépé, Ayoze y Buchanan suman 27 goles.

Los otros años

Por otra parte, en estas últimas dos décadas, hay dos temporadas que más se acercan a los números goleadores bajo las órdenes de Marcelino: la primera, en la 2021/22, con Unai Emery como entrenador. En 26 jornadas, los de la Plana Baixa habían firmado 47 goles: dos menos que la 24/25 y uno menos que ahora. No obstante, el conjunto groguet ocupaba la 7ª posición, con 42 puntos y a tres de la clasificación a Champions. La otra es en la 2013/14, con el técnico asturiano al frente. En las mismas circunstancias, el conjunto groguet había anotado la misma cifra que la anterior, 47 dianas. En términos clasificatorios, se situaban en quinta plaza, con 44 puntos y a seis puntos de entrar entre los cuatro primeros.

Listado de goles completo en 26 jornadas: