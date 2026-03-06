Gerard Moreno vuelve a escena: Marcelino recupera a su referente ofensivo en el Villarreal

El Villarreal encara la jornada 27 de LaLiga con una noticia que invita al optimismo: Gerard Moreno vuelve a estar disponible. El capitán y máximo goleador de la historia del club ha superado sus problemas físicos y, salvo contratiempo de última hora, estará en la convocatoria para el duelo ante el Elche.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, confirmó en rueda de prensa que el delantero catalán ha completado la semana de entrenamientos con absoluta normalidad, una señal muy positiva después de varias temporadas marcadas por las lesiones. Aunque no se espera que sea titular, su regreso supone un impulso anímico y futbolístico para un equipo que ha echado en falta su talento en ataque durante muchos tramos del curso.

A sus 33 años, Gerard Moreno sigue siendo un símbolo dentro del vestuario y para la afición amarilla. Su capacidad para asociarse, interpretar el juego ofensivo y decidir partidos en los metros finales le convierten en una pieza única dentro de la plantilla.

Gerard Moreno, un referente histórico del Villarreal

Hablar de Gerard Moreno es hablar de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del Villarreal. El delantero catalán se ha convertido con el paso de los años en el máximo goleador del club, un logro que refleja su peso específico dentro del proyecto deportivo.

Desde su regreso al equipo en 2018, Gerard ha sido mucho más que un delantero. Su inteligencia táctica, su visión de juego y su capacidad para aparecer entre líneas han permitido al Villarreal desarrollar gran parte de su juego ofensivo alrededor de su figura.

Marcelino lo dejó claro al valorar lo que significa tenerlo disponible: Gerard aporta cualidades que ningún otro jugador del equipo tiene en esa zona del campo. Aunque el entrenador insiste en la importancia del colectivo por encima de las individualidades, reconoce que el delantero catalán ofrece un perfil único cuando ocupa esa posición.

Marcelino reconoce su impacto: “A su mejor nivel es muy importante”

El técnico asturiano no ocultó su satisfacción al recuperar a su capitán, aunque también quiso poner contexto a las últimas temporadas del atacante. Marcelino recordó que las constantes lesiones han impedido que Gerard alcance la regularidad que necesita un futbolista de su nivel. Esa falta de continuidad ha sido uno de los grandes obstáculos en su rendimiento reciente, especialmente en campañas en las que el delantero se ha visto obligado a parar en varias ocasiones.

El delantero del Villarreal Gerard Moreno celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

A pesar de ello, los números siguen evidenciando su importancia. Gerard suma siete goles en apenas 12 jornadas disputadas esta temporada, una cifra que le coloca como tercer máximo goleador del equipo pese a haber participado en menos de la mitad de los partidos.

Para Marcelino, ese dato demuestra el valor que tiene cuando está disponible. Incluso sin estar al cien por cien durante toda la temporada, su presencia sigue marcando diferencias.

Un regreso que puede cambiar el ataque amarillo

Aunque todo apunta a que Gerard comenzará el partido ante el Elche desde el banquillo, su presencia amplía considerablemente las opciones ofensivas del Villarreal.

Gerard Moreno, durante el encuentro ante el Osasuna en El Sadar

El delantero ofrece alternativas tanto como referencia ofensiva como en posiciones más retrasadas, donde puede conectar con los extremos y generar juego entre líneas. Su capacidad para interpretar los espacios y su calidad técnica le permiten adaptarse a diferentes esquemas dentro del ataque.

Además, su regreso llega en un momento en el que el equipo necesita sumar efectivos en la parcela ofensiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Dentro del vestuario, su figura también tiene un peso especial. Gerard es uno de los líderes naturales del grupo y su experiencia resulta fundamental para guiar a los jugadores más jóvenes.

Ayoze Pérez, baja confirmada para el próximo partido

Si la noticia positiva es el regreso de Gerard Moreno, la negativa llega con la ausencia de Ayoze Pérez. Marcelino confirmó que el atacante canario no estará disponible para el encuentro de este fin de semana.

El técnico no quiso entrar en demasiados detalles sobre su situación, aunque sí dejó claro que el jugador no ha podido recuperarse a tiempo y será baja para el partido ante el Elche.

Ayoze Pérez conduciendo un balón

En sus declaraciones, Marcelino utilizó precisamente a Ayoze como ejemplo al hablar del perfil único de Gerard. Según explicó, el catalán aporta características diferentes a las de otros atacantes del equipo que pueden ocupar esa posición, como el propio Ayoze o Nicolas Pépé.

La ausencia del delantero canario reduce las alternativas ofensivas del Villarreal, lo que aumenta aún más el valor del regreso de su capitán.

Gerard Moreno, símbolo y esperanza para el Villarreal

Más allá de los números y de su rol táctico, Gerard Moreno representa algo especial para el Villarreal. Es uno de los rostros que mejor encarnan el crecimiento del club durante la última década.

Su liderazgo, su compromiso con el equipo y su capacidad para decidir partidos lo han convertido en un referente absoluto para la afición. Cada regreso tras una lesión genera ilusión, porque cuando Gerard está sobre el césped el Villarreal gana calidad, inteligencia y gol.

Marcelino lo sabe y por eso celebra su recuperación. Aunque el entrenador insiste en que el éxito depende del trabajo colectivo, también es consciente de que contar con su capitán amplía el techo competitivo del equipo.El Villarreal vuelve a tener a su líder ofensivo disponible. Y en un tramo clave de la temporada, esa puede ser una noticia determinante.