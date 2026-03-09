El Villarreal se acerca al objetivo

El Villarreal CF sigue dando pasos de gigante para cumplir con su ansiado objetivo: la clasificación a Champions League por segunda vez consecutiva en toda su historia. Quedan 11 jornadas, 33 puntos finales, para que Marcelino y sus pupilos sigan batiendo récords en LaLiga. Sin arrollar como antes, lejos de esa solidez defensiva y sin esa regularidad futbolística y resultadista, el submarino amarillo ha vuelto a exhibir esa pegada y letalidad en los contragolpes, lo que le ha llevado a sacar adelante partidos más igualados y, con lo más importante, con los tres puntos en el casillero. En el balance final de temporada, eso es lo más importante: ganar, sea como sea. Y los amarillos lo están consiguiendo.

Cuarta plaza casi cerrada

Aunque esta segunda vuelta no se asemeja a esa versión arrolladora —suma 10 de 24 puntos posibles—, sus recientes triunfos, su gran bagaje previo y los pinchazos de sus perseguidores le consolidan en la cuarta posición, empatado a 54 puntos con el Atlético de Madrid y con 11 puntos de ventaja sobre el Betis. Un equivalente total a tres victorias, cuatro derrotas y un empate. Además del triunfo por 0-1 frente al conjunto granota en el Ciutat de València, perteneciente al encuentro aplazado de la primera mitad de temporada. Son tres victorias en los últimos cuatro encuentros de Liga, con el único tropezón en la goleada 4-1 del Barcelona en el Camp Nou. Las otras tres derrotas son contra el Betis (2-0), Real Madrid (0-2) y Getafe (2-1), es decir, dos como visitante y una como local. El gran objetivo está más cerca que nunca... Tres goles —a favor amarillo o en contra rojiblanco— separan al Villarreal de asaltar una tercera plaza muy competida con los del Cholo Simeone. Sin duda, otro objetivo a mayor escala que podrían cumplir los de Plana Baixa.

Un último esfuerzo final para que los groguets afiancen ese Top 4 clasificatorio para volver a competir en la máxima competición europea. Olvidar las derrotas pasadas en Champions, corregir y aprender de los errores y estar preparados para todo lo que viene. Ambición, confianza y determinación para un equipo que quiere seguir creciendo con planes y metas ambiciosas de la mano del técnico asturiano.

Gerard Moreno regreso al equipo ante el Elche tras recuperarse de sus problemas físicos / LALIGA

Victoria ante el Elche y derrota del Betis

El Villarreal no falla en casa. La Cerámica volvió a presenciar una nueva victoria de su equipo por 2-1 ante un Elche en horas bajas. Otro triunfo no tan brillante, pero sí efectivo y contundente, con otra exhibición de capacidad goleadora de sus atacantes. Una gran conducción finalizada con un disparo potente al palo del portero de Buchanan y una genialidad de pase de Comesaña para la llegada en segunda línea y fusilamiento de Mouriño sentenciaron el encuentro en la primera mitad para los amarillos. Tres puntos clave para seguir fuertes en la pelea por la cuarta posición. De momento, la calidad y el potencial ofensivo de los Moleiro, Pépé, Mikautadze, Buchanan o Gerard Moreno se están imponiendo a casi todos los rivales, menos ante los de mayor calado, uno de los grandes debes del conjunto groguet para la próxima temporada.

Asimismo, esta victoria tiene doble valor tras la derrota por 2-0 del Betis ante el Getafe en el Coliseum. Un batacazo que complica seriamente las opciones de los béticos de asaltar una cuarta posición amarrada por los amarillos. Poco pudieron hacer los sevillanos neutralizados y superados por los de Bordalás que siguen en crecida. Este pinchazo hace que el Villarreal amplíe su ventaja de ocho a once puntos, dejando prácticamente cerrada la clasificación a Champions League la próxima campaña. Para ello, el submarino amarillo deberá seguir concentrado en lo mental y consistente en su rendimiento para conseguir el mayor botín posible en las próximas jornadas.

Imparables en casa

Una de las claves del Villarreal esta temporada es su fortaleza y fiabilidad en su estadio, con su gente, en la Cerámica. Con esta victoria ante los ilicitanos, el conjunto castellonense sigue su paso firme e imparable de local: es el tercer mejor anfitrión de la competición, con 34 de 42 puntos posibles, 31 goles a favor y 12 en contra. Son once victorias, un empate y únicamente dos derrotas frente a Barcelona y Real Madrid. El primero es el conjunto blaugrana, que ha ganado todos, seguido del Atlético de Madrid, que todavía no ha perdido. Además, suman tres victorias consecutivas frente a Elche (2-1), Valencia (2-1) y Espanyol (4-1). El coliseo groguet se ha convertido en una fortaleza inexpugnable profanada solo por los cocos de la competición. El resto no ha podido superar el muro amarillo.